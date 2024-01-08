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СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 161 - РИА Новости, 08.01.2024
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04:43 08.01.2024 (обновлено: 09:10 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920107092.html
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 161
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 161 - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 161
Число погибших при землетрясении в японской префектуре Исикава возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь, передает агентство Киодо. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T04:43
2024-01-08T09:10
япония
в мире
серия землетрясений в японии в 2024 году
исикава
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ТОКИО, 8 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в японской префектуре Исикава возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь, передает агентство Киодо.Ранее сообщалось о 128 погибших.Накануне стало известно, что более 2,3 тысячи человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии, в районе полуострова Ното, в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года объявили угрозу большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн достигала 4,2 метра.Более 1370 домов частично или полностью разрушены, под завалами могут оставаться люди. Накануне, через 124 часа после землетрясения, из-под развалин дома в городе Судзу вытащили живой 90-летнюю женщину. Не менее 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава остаются без воды, почти 24 тысячи — без света. Из-за разрушения дорог и коммуникаций масштабы катастрофы до сих пор полностью не известны. Это относится в первую очередь к городам Вадзима и Судзу — спасатели и местные власти физически не могут добраться до некоторых районов, чтобы оценить масштабы бедствия. Это относится и к числу разрушенных домов, и к числу погибших и пострадавших.
https://ria.ru/20240107/zemletryasenie-1920080730.html
https://ria.ru/20240107/sistemy-1920057339.html
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япония, в мире, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава
Япония, В мире, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Исикава
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 161

"Киодо": число погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 161

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в японском городе Вадзима
Последствия землетрясения в японском городе Вадзима - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в японском городе Вадзима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в японской префектуре Исикава возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь, передает агентство Киодо.
Ранее сообщалось о 128 погибших.
Накануне стало известно, что более 2,3 тысячи человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
Вчера, 19:39
Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии, в районе полуострова Ното, в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года объявили угрозу большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн достигала 4,2 метра.
Более 1370 домов частично или полностью разрушены, под завалами могут оставаться люди. Накануне, через 124 часа после землетрясения, из-под развалин дома в городе Судзу вытащили живой 90-летнюю женщину.
Не менее 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава остаются без воды, почти 24 тысячи — без света. Из-за разрушения дорог и коммуникаций масштабы катастрофы до сих пор полностью не известны. Это относится в первую очередь к городам Вадзима и Судзу — спасатели и местные власти физически не могут добраться до некоторых районов, чтобы оценить масштабы бедствия. Это относится и к числу разрушенных домов, и к числу погибших и пострадавших.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов для помощи Украине
Вчера, 15:21
 
ЯпонияВ миреСерия землетрясений в Японии в 2024 годуИсикава
 
 
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