https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920107092.html

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 161

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 161 - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 161

Число погибших при землетрясении в японской префектуре Исикава возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь, передает агентство Киодо. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T04:43

2024-01-08T04:43

2024-01-08T09:10

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серия землетрясений в японии в 2024 году

исикава

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ТОКИО, 8 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в японской префектуре Исикава возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь, передает агентство Киодо.Ранее сообщалось о 128 погибших.Накануне стало известно, что более 2,3 тысячи человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии, в районе полуострова Ното, в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года объявили угрозу большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн достигала 4,2 метра.Более 1370 домов частично или полностью разрушены, под завалами могут оставаться люди. Накануне, через 124 часа после землетрясения, из-под развалин дома в городе Судзу вытащили живой 90-летнюю женщину. Не менее 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава остаются без воды, почти 24 тысячи — без света. Из-за разрушения дорог и коммуникаций масштабы катастрофы до сих пор полностью не известны. Это относится в первую очередь к городам Вадзима и Судзу — спасатели и местные власти физически не могут добраться до некоторых районов, чтобы оценить масштабы бедствия. Это относится и к числу разрушенных домов, и к числу погибших и пострадавших.

https://ria.ru/20240107/zemletryasenie-1920080730.html

https://ria.ru/20240107/sistemy-1920057339.html

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япония, в мире, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава