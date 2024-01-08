https://ria.ru/20240108/vzryvy-1920188793.html

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 08.01.2024

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Мощные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:54

2024-01-08T19:54

2024-01-08T19:54

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о громких взрывах в Херсоне и о перебоях с электричеством в некоторых районах города", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Херсонская область — регион России, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, россия, херсонская область