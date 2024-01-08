https://ria.ru/20240108/vzryvy-1920120294.html

На объектах в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

На объектах в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 08.01.2024

На объектах в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

Взрывы на инфраструктурных объектах раздались в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный украинскими властями глава областной РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:59

2024-01-08T08:59

2024-01-08T09:00

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрывы на инфраструктурных объектах раздались в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. Он написал, что взрывы затронули "объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне". Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область