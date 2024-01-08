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В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв раздался в городе Хмельницкий на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T08:29
2024-01-08T08:29
2024-01-08T08:29
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Хмельницкий на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "В Хмельницком слышен взрыв", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, хмельницкий (город), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Украина
В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Хмельницком на западе Украины прогремел взрыв