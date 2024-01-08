Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/vzryv-1920117539.html
В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв раздался в городе Хмельницкий на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T08:29
2024-01-08T08:29
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826255434_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1111fa3f226c4759e0a9eda72f4a6b1c.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Хмельницкий на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "В Хмельницком слышен взрыв", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html
хмельницкий (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826255434_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_2ccc2165b5e616721c4038c424037217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкий (город), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Украина
В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Общественное": в Хмельницком на западе Украины прогремел взрыв

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Хмельницкий на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
"В Хмельницком слышен взрыв", - говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский слушает во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Киев в критической ситуации. Украина осталась без союзников
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкий (город)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала