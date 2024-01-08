https://ria.ru/20240108/vzryv-1920117539.html

В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024

В Хмельницком прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв раздался в городе Хмельницкий на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:29

2024-01-08T08:29

2024-01-08T08:29

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкий (город)

украина

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Хмельницкий на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "В Хмельницком слышен взрыв", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html

хмельницкий (город)

украина

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в мире, хмельницкий (город), украина