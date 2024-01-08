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Активисты прервали предвыборное выступление Байдена - РИА Новости, 08.01.2024
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21:12 08.01.2024 (обновлено: 22:18 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/vystuplenie-1920195702.html
Активисты прервали предвыборное выступление Байдена
Активисты прервали предвыборное выступление Байдена - РИА Новости, 08.01.2024
Активисты прервали предвыборное выступление Байдена
Пропалестинские активисты прервали предвыборное выступление президента США Джо Байдена в Южной Каролине, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T21:12
2024-01-08T22:18
в мире
южная каролина
сша
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Пропалестинские активисты прервали предвыборное выступление президента США Джо Байдена в Южной Каролине, следует из трансляции мероприятия. В понедельник глава Белого дома выступил в церкви в Чарльстоне. Спустя несколько минут после начала мероприятия из зала неожиданно раздались требования: "Прекратите огонь". Американский лидер попытался успокоить активистов, заверив, что "все в порядке", но это не помогло — те продолжили скандировать лозунги. В итоге их заглушили сторонники Байдена. Они встали с мест и начали кричать: "Еще четыре года".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 23 тысячи, пострадали более 58 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20240106/uchitel-1919884329.html
https://ria.ru/20240108/konflikt-1915630213.html
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южная каролина
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в мире, южная каролина, сша, чарльстон, джо байден, хамас, оон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Южная Каролина, США, Чарльстон, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Активисты прервали предвыборное выступление Байдена

Пропалестинские активисты прервали предвыборную речь Байдена в Южной Каролине

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Пропалестинские активисты прервали предвыборное выступление президента США Джо Байдена в Южной Каролине, следует из трансляции мероприятия.
В понедельник глава Белого дома выступил в церкви в Чарльстоне. Спустя несколько минут после начала мероприятия из зала неожиданно раздались требования: "Прекратите огонь". Американский лидер попытался успокоить активистов, заверив, что "все в порядке", но это не помогло — те продолжили скандировать лозунги.
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В итоге их заглушили сторонники Байдена. Они встали с мест и начали кричать: "Еще четыре года".

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 23 тысячи, пострадали более 58 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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