https://ria.ru/20240108/vorona-1920103047.html

СМИ: в парижском метро уже два месяца ловят "застрявшую" ворону

СМИ: в парижском метро уже два месяца ловят "застрявшую" ворону - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ: в парижском метро уже два месяца ловят "застрявшую" ворону

Автономное агентство парижского транспорта (RATP) пригласило эксперта по хищным птицам из Музея естественной истории Фредерика Жиге для отлова вороны, которая... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T02:13

2024-01-08T02:13

2024-01-08T02:13

в мире

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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Автономное агентство парижского транспорта (RATP) пригласило эксперта по хищным птицам из Музея естественной истории Фредерика Жиге для отлова вороны, которая два месяца не может выбраться со станции метро, передает в воскресенье издание Parisien. "Птице не удалось найти выход. Последние два месяца она летала над головами пассажиров на станции Менильмонтан в 20-м округе. В ближайшие дни на станцию должен прибыть специалист, который попытается ее поймать. Это сложная операция", – пишет газета. Как сообщает СМИ, птицу пытались поймать еще в ноябре, после обращений в ассоциацию "Лига по защите птиц" (LPO). "Это опасное место. Здесь работает метро и проложены электрические кабели. Нам нужно разрешение на работу в таких условиях, а это не так просто. Действовать нужно обязательно ночью, когда движение останавливается", – цитирует издание представителя ассоциации Эмму Орбан. Однако после безуспешных попыток LPO выловить ворону с помощью клеток и сеток RATP приняло решение пригласить эксперта, чтобы он оценил ситуацию и предложил новые варианты. Отмечается, что он планирует использовать сеть, которая вылетает под воздействием сжатого воздуха. "Звук похож на выстрел, как при взрыве. На самом деле, действия должны проходить под наблюдением, например, муниципальной полиции, без людей, чтобы избежать паники", - приводит издание его слова. Все это время птицу кормили неравнодушные пассажиры метро, которые приносили вороне фарш, нут, кукурузу и воду. Как сообщало транспортное агентство, "птица себя чувствует хорошо". Эксперт должен прибыть на станцию в понедельник, сказано в тексте.

https://ria.ru/20240105/nyu-york-1919758306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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