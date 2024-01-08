https://ria.ru/20240108/ukraine-1920187058.html
Украинцев призвали экономить электроэнергию
Украинцев призвали экономить электроэнергию - РИА Новости, 08.01.2024
Украинцев призвали экономить электроэнергию
Потребление электроэнергии в понедельник значительно выросло, жителей Украины призвали экономить свет, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго" в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:35
2024-01-08T19:35
2024-01-08T19:35
украина
денис шмыгаль
укрэнерго
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Потребление электроэнергии в понедельник значительно выросло, жителей Украины призвали экономить свет, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко накануне предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов, по его словам, дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии неизбежен. "Потребление сейчас значительно растет… Сегодня уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня – пятницы, 5 января, на 13,4%. Потребляйте электроэнергию экономно", - говорится в сообщении.Одной из причин повышения потребления в компании назвали похолодание и сложные погодные условия. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_654:235:3072:2048_1920x0_80_0_0_82252486e227a676028d1f981fc6be9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, денис шмыгаль, укрэнерго, в мире
Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, В мире
Украинцев призвали экономить электроэнергию
Украинцев призвали экономить свет из-за резкого роста потребления электроэнергии
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости.
Потребление электроэнергии в понедельник значительно выросло, жителей Украины призвали экономить свет, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале
.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко накануне предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов, по его словам, дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии неизбежен.
"Потребление сейчас значительно растет… Сегодня уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня – пятницы, 5 января, на 13,4%. Потребляйте электроэнергию экономно", - говорится в сообщении.
Одной из причин повышения потребления в компании назвали похолодание и сложные погодные условия.
Премьер Украины Денис Шмыгаль
неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Киев в критической ситуации. Украина осталась без союзников