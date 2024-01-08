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Украинцев призвали экономить электроэнергию - РИА Новости, 08.01.2024
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19:35 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ukraine-1920187058.html
Украинцев призвали экономить электроэнергию
Украинцев призвали экономить электроэнергию - РИА Новости, 08.01.2024
Украинцев призвали экономить электроэнергию
Потребление электроэнергии в понедельник значительно выросло, жителей Украины призвали экономить свет, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго" в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:35
2024-01-08T19:35
украина
денис шмыгаль
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Потребление электроэнергии в понедельник значительно выросло, жителей Украины призвали экономить свет, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко накануне предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов, по его словам, дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии неизбежен. "Потребление сейчас значительно растет… Сегодня уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня – пятницы, 5 января, на 13,4%. Потребляйте электроэнергию экономно", - говорится в сообщении.Одной из причин повышения потребления в компании назвали похолодание и сложные погодные условия. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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украина, денис шмыгаль, укрэнерго, в мире
Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, В мире
Украинцев призвали экономить электроэнергию

Украинцев призвали экономить свет из-за резкого роста потребления электроэнергии

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Потребление электроэнергии в понедельник значительно выросло, жителей Украины призвали экономить свет, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко накануне предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов, по его словам, дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии неизбежен.
"Потребление сейчас значительно растет… Сегодня уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня – пятницы, 5 января, на 13,4%. Потребляйте электроэнергию экономно", - говорится в сообщении.
Одной из причин повышения потребления в компании назвали похолодание и сложные погодные условия.
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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