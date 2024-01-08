https://ria.ru/20240108/ukraina-1920170744.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T17:08

2024-01-08T17:08

2024-01-08T17:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 16.50 мск. При этом в Харьковской области тревога звучит уже почти полтора часа. Ранее в понедельник воздушную тревогу уже объявляли в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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украина, в мире, россия, кировоградская область, вооруженные силы украины