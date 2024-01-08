https://ria.ru/20240108/ukraina-1920170744.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:08
2024-01-08T17:08
2024-01-08T17:08
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
кировоградская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 16.50 мск. При этом в Харьковской области тревога звучит уже почти полтора часа. Ранее в понедельник воздушную тревогу уже объявляли в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
украина
россия
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, кировоградская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу