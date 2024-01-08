https://ria.ru/20240108/ukraina-1920144451.html
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате 25 миллионов долларов
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате 25 миллионов долларов - РИА Новости, 08.01.2024
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате 25 миллионов долларов
Новое уголовное дело завели на Украине против бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства, их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:02
2024-01-08T13:02
2024-01-08T13:02
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Новое уголовное дело завели на Украине против бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства, их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при закупке бронежилетов, сообщили в понедельник в Telegram-канале госбюро расследований (ГБР). "ГБР сообщило о новом подозрении бывшему заместителю и начальнику департамента минобороны в растрате почти 950 миллионов гривен… на поставку крупной партии бронежилетов. Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам", - говорится в сообщении госбюро. По информации ведомства, бывшим чиновникам предъявлено обвинение по двум статьям УК - "препятствование законной деятельности ВСУ" и "растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением". Их санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В ноябре служба безопасности Украины заявила, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке некачественной военной формы против бывшего замминистра обороны и руководителя департамента госзакупок. Как сообщал генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. По этому делу экс-замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
https://ria.ru/20231208/krazha-1914561608.html
https://ria.ru/20231120/prisvoenie-1910611189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, черниговская область
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Черниговская область
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате 25 миллионов долларов
Экс-чиновников Минобороны Украины обвинили в растрате более $25 млн
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Новое уголовное дело завели на Украине против бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства, их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при закупке бронежилетов, сообщили в понедельник в Telegram-канале
госбюро расследований (ГБР).
"ГБР сообщило о новом подозрении бывшему заместителю и начальнику департамента минобороны в растрате почти 950 миллионов гривен… на поставку крупной партии бронежилетов. Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ
по целевому назначению из-за несоответствия стандартам", - говорится в сообщении госбюро.
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По информации ведомства, бывшим чиновникам предъявлено обвинение по двум статьям УК - "препятствование законной деятельности ВСУ" и "растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением". Их санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В ноябре служба безопасности Украины заявила, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке некачественной военной формы против бывшего замминистра обороны и руководителя департамента госзакупок.
Как сообщал генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. По этому делу экс-замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева
. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях
. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
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