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В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 08.01.2024
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12:40 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920142150.html
В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине
В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 08.01.2024
В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине
Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии в письме по поводу ущемления прав румын на Украине. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:40
2024-01-08T12:40
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии в письме по поводу ущемления прав румын на Украине."Многие румыны сообщают о проблемах на Украине, особенно в регионе Буковины, связанных с доступом к образованию на румынском языке, использованием румынского языка в административных и судебных целях", — написала она.Церковные лидеры румынской общины также подвергаются преследованию со стороны украинских властей по этническим, языковым и религиозным мотивам, добавила политик.При этом Грапини отметила, что румыны составляют третью по численности этническую группу на Украине после украинцев и русских.Депутат призвала Еврокомиссию проверить соблюдение в стране верховенства права и намекнула, что без этой составляющей членство Киева в ЕС невозможно.В феврале Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине. В итоге в июне комиссия опубликовала постановление, в котором отмечается, что несколько законопроектов Рады, включая закон о нацменьшинствах, вызывают "серьезную озабоченность" в плане их несоответствия Конвенции о правах человека.В декабре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что все существующие на Украине языки должны быть доступны для использования, а права меньшинств должны быть защищены.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914242989.html
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в мире, украина, румыния, киев, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Румыния, Киев, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз
В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине

В ЕП заявили об ущемлении прав румын на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии в письме по поводу ущемления прав румын на Украине.
"Многие румыны сообщают о проблемах на Украине, особенно в регионе Буковины, связанных с доступом к образованию на румынском языке, использованием румынского языка в административных и судебных целях", — написала она.
Церковные лидеры румынской общины также подвергаются преследованию со стороны украинских властей по этническим, языковым и религиозным мотивам, добавила политик.
При этом Грапини отметила, что румыны составляют третью по численности этническую группу на Украине после украинцев и русских.
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Депутат призвала Еврокомиссию проверить соблюдение в стране верховенства права и намекнула, что без этой составляющей членство Киева в ЕС невозможно.
В феврале Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине. В итоге в июне комиссия опубликовала постановление, в котором отмечается, что несколько законопроектов Рады, включая закон о нацменьшинствах, вызывают "серьезную озабоченность" в плане их несоответствия Конвенции о правах человека.
В декабре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что все существующие на Украине языки должны быть доступны для использования, а права меньшинств должны быть защищены.
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