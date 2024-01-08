https://ria.ru/20240108/ukraina-1920142150.html

В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине

В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 08.01.2024

В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине

Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии в письме по поводу ущемления прав румын на Украине. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:40

2024-01-08T12:40

2024-01-08T12:40

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии в письме по поводу ущемления прав румын на Украине."Многие румыны сообщают о проблемах на Украине, особенно в регионе Буковины, связанных с доступом к образованию на румынском языке, использованием румынского языка в административных и судебных целях", — написала она.Церковные лидеры румынской общины также подвергаются преследованию со стороны украинских властей по этническим, языковым и религиозным мотивам, добавила политик.При этом Грапини отметила, что румыны составляют третью по численности этническую группу на Украине после украинцев и русских.Депутат призвала Еврокомиссию проверить соблюдение в стране верховенства права и намекнула, что без этой составляющей членство Киева в ЕС невозможно.В феврале Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине. В итоге в июне комиссия опубликовала постановление, в котором отмечается, что несколько законопроектов Рады, включая закон о нацменьшинствах, вызывают "серьезную озабоченность" в плане их несоответствия Конвенции о правах человека.В декабре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что все существующие на Украине языки должны быть доступны для использования, а права меньшинств должны быть защищены.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914242989.html

https://ria.ru/20231129/nato-1912657520.html

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