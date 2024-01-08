https://ria.ru/20240108/ukraina-1920142150.html
В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине
В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 08.01.2024
В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине
Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии в письме по поводу ущемления прав румын на Украине. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:40
2024-01-08T12:40
2024-01-08T12:40
в мире
украина
румыния
киев
европарламент
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838549348_0:219:3248:2045_1920x0_80_0_0_8a0b25345f0c3cfd72ec726746c17bea.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии в письме по поводу ущемления прав румын на Украине."Многие румыны сообщают о проблемах на Украине, особенно в регионе Буковины, связанных с доступом к образованию на румынском языке, использованием румынского языка в административных и судебных целях", — написала она.Церковные лидеры румынской общины также подвергаются преследованию со стороны украинских властей по этническим, языковым и религиозным мотивам, добавила политик.При этом Грапини отметила, что румыны составляют третью по численности этническую группу на Украине после украинцев и русских.Депутат призвала Еврокомиссию проверить соблюдение в стране верховенства права и намекнула, что без этой составляющей членство Киева в ЕС невозможно.В феврале Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине. В итоге в июне комиссия опубликовала постановление, в котором отмечается, что несколько законопроектов Рады, включая закон о нацменьшинствах, вызывают "серьезную озабоченность" в плане их несоответствия Конвенции о правах человека.В декабре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что все существующие на Украине языки должны быть доступны для использования, а права меньшинств должны быть защищены.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914242989.html
https://ria.ru/20231129/nato-1912657520.html
украина
румыния
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838549348_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_2f6c340a78a59fc89132b49025d8810e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, румыния, киев, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Румыния, Киев, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз
В Европарламенте сделали жесткое заявление об Украине
В ЕП заявили об ущемлении прав румын на Украине
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии в письме
по поводу ущемления прав румын на Украине.
"Многие румыны сообщают о проблемах на Украине, особенно в регионе Буковины, связанных с доступом к образованию на румынском языке, использованием румынского языка в административных и судебных целях", — написала она.
Церковные лидеры румынской общины также подвергаются преследованию со стороны украинских властей по этническим, языковым и религиозным мотивам, добавила политик.
При этом Грапини отметила, что румыны составляют третью по численности этническую группу на Украине после украинцев и русских.
Глава офиса Зеленского анонсировал принятие Радой "важных законов"
Депутат призвала Еврокомиссию проверить соблюдение в стране верховенства права и намекнула, что без этой составляющей членство Киева в ЕС невозможно.
В феврале Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине. В итоге в июне комиссия опубликовала постановление, в котором отмечается, что несколько законопроектов Рады, включая закон о нацменьшинствах, вызывают "серьезную озабоченность" в плане их несоответствия Конвенции о правах человека.
В декабре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что все существующие на Украине языки должны быть доступны для использования, а права меньшинств должны быть защищены.
Венгрия проследит за соблюдением прав меньшинств по плану НАТО для Украины