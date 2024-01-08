Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 08.01.2024 (обновлено: 11:42 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920135951.html
Вице-премьер Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией
Вице-премьер Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 08.01.2024
Вице-премьер Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией
Снарядный голод в ВСУ вынуждает их слишком часто применять FPV-дроны, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров в интервью WSJ. "Мы все чаще используем... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:41
2024-01-08T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил федоров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Снарядный голод в ВСУ вынуждает их слишком часто применять FPV-дроны, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров в интервью WSJ. "Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов", — сказал он.При этом Федоров добавил, что беспилотники не могут полностью заменить артиллерию. В статье отмечается, что на каждые пять-шесть российских снарядов украинская армия отвечает одним-двумя. Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920133212.html
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920128854.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины
Вице-премьер Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией

WSJ: из-за нехватки снарядов ВСУ больше используют FPV-дроны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Снарядный голод в ВСУ вынуждает их слишком часто применять FPV-дроны, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров в интервью WSJ.

"Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов", — сказал он.
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Под контролем России. В Германии сделали Киеву страшное предупреждение
Вчера, 11:14
При этом Федоров добавил, что беспилотники не могут полностью заменить артиллерию.

В статье отмечается, что на каждые пять-шесть российских снарядов украинская армия отвечает одним-двумя.

Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов
Вчера, 10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ФедоровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала