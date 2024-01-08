https://ria.ru/20240108/ukraina-1920135951.html

Вице-премьер Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией

Вице-премьер Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 08.01.2024

Вице-премьер Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией

Снарядный голод в ВСУ вынуждает их слишком часто применять FPV-дроны, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров в интервью WSJ. "Мы все чаще используем... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T11:41

2024-01-08T11:41

2024-01-08T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил федоров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Снарядный голод в ВСУ вынуждает их слишком часто применять FPV-дроны, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров в интервью WSJ. "Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов", — сказал он.При этом Федоров добавил, что беспилотники не могут полностью заменить артиллерию. В статье отмечается, что на каждые пять-шесть российских снарядов украинская армия отвечает одним-двумя. Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920133212.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920128854.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины