Вице-премьер Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией
WSJ: из-за нехватки снарядов ВСУ больше используют FPV-дроны
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Снарядный голод в ВСУ вынуждает их слишком часто применять FPV-дроны, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров в интервью WSJ.
"Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов", — сказал он.
"Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов", — сказал он.
При этом Федоров добавил, что беспилотники не могут полностью заменить артиллерию.
В статье отмечается, что на каждые пять-шесть российских снарядов украинская армия отвечает одним-двумя.
Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
В статье отмечается, что на каждые пять-шесть российских снарядов украинская армия отвечает одним-двумя.
Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.