https://ria.ru/20240108/ukraina-1920124917.html

На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся более двух часов

На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся более двух часов - РИА Новости, 08.01.2024

На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся более двух часов

Воздушная тревога, длившаяся более двух часов, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T09:38

2024-01-08T09:38

2024-01-08T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушная тревога, длившаяся более двух часов, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В понедельник около 7.15 мск на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Днепропетровске, подконтрольном Киеву Запорожье. Около 9.25 мск тревогу отменили по всей Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины