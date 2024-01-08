На Украине отменили воздушную тревогу, длившуюся более двух часов
Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя 2 часа 10 минут
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушная тревога, длившаяся более двух часов, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В понедельник около 7.15 мск на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Днепропетровске, подконтрольном Киеву Запорожье.
Около 9.25 мск тревогу отменили по всей Украине.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.