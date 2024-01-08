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Украинские власти подтвердили сообщения о взрывах на объектах в Харькове

Украинские власти подтвердили сообщения о взрывах на объектах в Харькове - РИА Новости, 08.01.2024

Украинские власти подтвердили сообщения о взрывах на объектах в Харькове

Взрывы произошли на промышленных объектах Харькова в понедельник, на одном из них произошел пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T09:18

2024-01-08T09:18

2024-01-08T09:19

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрывы произошли на промышленных объектах Харькова в понедельник, на одном из них произошел пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Харьковской области сообщили о взрывах в Харькове и регионе. "Этим утром враг бил по промышленным объектам города. Есть возгорание… Пожар уже тушат наши спасители", - написал Терехов, не уточнив, о каких объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины