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Повторные взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:52 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920119551.html
Повторные взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге, пишут СМИ
Повторные взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
Повторные взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге, пишут СМИ
Повторные взрывы слышны в Харьковской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T08:52
2024-01-08T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
кривой рог
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Повторные взрывы слышны в Харьковской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Харьковской области и Кривом Роге. "Кривой Рог, Харьковская область - снова взрывы", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
харьковская область
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в мире, харьковская область, кривой рог, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Кривой Рог, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Повторные взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге, пишут СМИ

"Зеркало недели": повторные взрывы слышны в Харьковской области и Кривом Роге

© ДСНС УкраїниCотрудники пожарной службы Украины
Cотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Cотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Повторные взрывы слышны в Харьковской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Харьковской области и Кривом Роге.
«
"Кривой Рог, Харьковская область - снова взрывы", - говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКривой РогУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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