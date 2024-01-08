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Повторные взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге, пишут СМИ

Повторные взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024

Повторные взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге, пишут СМИ

Повторные взрывы слышны в Харьковской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:52

2024-01-08T08:52

2024-01-08T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Повторные взрывы слышны в Харьковской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Харьковской области и Кривом Роге. "Кривой Рог, Харьковская область - снова взрывы", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

харьковская область

кривой рог

украина

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в мире, харьковская область, кривой рог, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины