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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге и Запорожье

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге и Запорожье - РИА Новости, 08.01.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге и Запорожье

Повторные взрывы раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Запорожье, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:25

2024-01-08T08:25

2024-01-08T08:26

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Повторные взрывы раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Запорожье, сообщило украинское издание "Зеркало недели". Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье и Кривом Роге. "Запорожье, Кривой Рог - повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, вооруженные силы украины, украина, запорожье