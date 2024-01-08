https://ria.ru/20240108/ubiystvo-1920149270.html

В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения

В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения - РИА Новости, 08.01.2024

В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения

Мужчину застрелили в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:42

2024-01-08T13:42

2024-01-08T13:48

происшествия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мужчину застрелили в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, вечером 7 января потерпевший сам обратился в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями, однако спустя непродолжительное время он скончался от полученных повреждений. Следователи и криминалисты уже изъяли пулю и гильзы, сейчас допрашиваются свидетели. "Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождение и задержание подозреваемого", - заключила Врадий.

https://ria.ru/20240107/voditel-1920081243.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)