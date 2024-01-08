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В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения - РИА Новости, 08.01.2024
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13:42 08.01.2024 (обновлено: 13:48 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/ubiystvo-1920149270.html
В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения
В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения - РИА Новости, 08.01.2024
В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения
Мужчину застрелили в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:42
2024-01-08T13:48
происшествия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мужчину застрелили в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, вечером 7 января потерпевший сам обратился в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями, однако спустя непродолжительное время он скончался от полученных повреждений. Следователи и криминалисты уже изъяли пулю и гильзы, сейчас допрашиваются свидетели. "Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождение и задержание подозреваемого", - заключила Врадий.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения

СК возбудил дело после убийства 44-летнего мужчины в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мужчину застрелили в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, вечером 7 января потерпевший сам обратился в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями, однако спустя непродолжительное время он скончался от полученных повреждений.
Следователи и криминалисты уже изъяли пулю и гильзы, сейчас допрашиваются свидетели.
"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождение и задержание подозреваемого", - заключила Врадий.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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