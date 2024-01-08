https://ria.ru/20240108/ubiystvo-1920149270.html
В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения
В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения - РИА Новости, 08.01.2024
В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения
Мужчину застрелили в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:42
2024-01-08T13:42
2024-01-08T13:48
происшествия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мужчину застрелили в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, вечером 7 января потерпевший сам обратился в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями, однако спустя непродолжительное время он скончался от полученных повреждений. Следователи и криминалисты уже изъяли пулю и гильзы, сейчас допрашиваются свидетели. "Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождение и задержание подозреваемого", - заключила Врадий.
https://ria.ru/20240107/voditel-1920081243.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчина умер из-за огнестрельного ранения
СК возбудил дело после убийства 44-летнего мужчины в Подмосковье
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мужчину застрелили в Подмосковье, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, вечером 7 января потерпевший сам обратился в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями, однако спустя непродолжительное время он скончался от полученных повреждений.
Следователи и криминалисты уже изъяли пулю и гильзы, сейчас допрашиваются свидетели.
"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождение и задержание подозреваемого", - заключила Врадий.
В Саратове пьяный водитель напал с ножом на полицейских