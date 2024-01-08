https://ria.ru/20240108/tsekh-1920198608.html

Армия Израиля заявила, что нашла крупнейший оружейный цех ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила, что нашла крупнейший оружейный цех ХАМАС в Газе - РИА Новости, 08.01.2024

Армия Израиля заявила, что нашла крупнейший оружейный цех ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила в центральной части сектора Газа крупнейший оружейный цех палестинского движения ХАМАС из найденных с 7... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T21:52

2024-01-08T21:52

2024-01-08T21:53

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восточный иерусалим

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила в центральной части сектора Газа крупнейший оружейный цех палестинского движения ХАМАС из найденных с 7 октября. "Наши солдаты обнаружили крупнейший оружейный цех (из найденных – ред.) с начала войны… в Аль-Бурейдже, густонаселенном гражданском районе в центральной части Газы", – говорится в сообщении армии в соцсети Х. По данным ЦАХАЛ, израильские солдаты нашли в цеху компоненты для ракет высокой дальности, способных достать до севера Израиля, подземные производственные мощности для их сборки, взрывчатку, а также огнестрельное оружие и БПЛА. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, хамас, оон, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году