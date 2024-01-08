https://ria.ru/20240108/trump-1920192112.html

Защита попросила суд в Джорджии снять обвинения c Трампа

Защита попросила суд в Джорджии снять обвинения c Трампа - РИА Новости, 08.01.2024

Защита попросила суд в Джорджии снять обвинения c Трампа

Защита Дональда Трампа попросила суд в Джорджии снять с экс-президента США обвинения в связи с попытками изменить в свою пользу результаты президентских выборов РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T20:22

2024-01-08T20:22

2024-01-08T20:22

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Защита Дональда Трампа попросила суд в Джорджии снять с экс-президента США обвинения в связи с попытками изменить в свою пользу результаты президентских выборов в штате. В письменном обращении к суду адвокат Стивен Сэдоу утверждает, что действия, которые инкриминируются его клиенту, имеют немало прецедентов в прошлом, никогда не преследовались в юридическом порядке и защищены первой конституционной поправкой – о свободе слова. "Все основные действия, перечисленные в обвинительном заключении, имеют многочисленные прецеденты в истории американских выборов и всегда решались на политической арене. Президент Трамп является первым лицом, которому предъявлены уголовные обвинения за политическое по своей сути поведение", — сказано в документе. "Важно отметить, что все якобы преступные деяния, положенные в основу обвинительного заключения, состоят из политического по своей сути выражения, которое защищено первой поправкой", — говорится там же. Адвокат напомнил, что попытки различными путями, в том числе через конгресс, оспорить результаты выборов предпринимались в США в 1800, 1824, 1876, 1960, 2000, 2004 и 2016 годах. Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Им инкриминируется, в частности, давление на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков. Сэдоу настаивает, что к Трампу применяют юридическую новацию, и он, как любой американский гражданин, имеет "право знать, где проходит черта между дозволенным поведением и тем, которое якобы является преступным". "Обвинение таким образом должно быть снято", — заявил адвокат.

https://ria.ru/20240108/tramp-1920174748.html

https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

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в мире, джорджия, сша, дональд трамп, арест трампа