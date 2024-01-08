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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T00:13
2024-01-08T00:13
2024-01-08T00:13
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена в областях в воскресенье с 23.17 по 23.46 мск. Ранее тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240107/vzryvy-1920095064.html
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украина, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу