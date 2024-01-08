Рейтинг@Mail.ru
Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/spetsoperatsiya-1920109905.html
Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы
Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы - РИА Новости, 08.01.2024
Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы
Минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск "Запад" на купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, подвозивший... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T06:03
2024-01-08T06:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398811_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e47222581eaab28d215f3c0e35a86fd2.jpg
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск "Запад" на купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы на передовые позиции, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА разведывательного взвода мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" выследили грузовой автомобиль, подвозивший боеприпасы ВСУ на передовую. Для уничтожения цели было задействовано дежурное огневое средство поражения – 120-миллиметровый миномет 2Б11", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет "кочующего" миномета российских бойцов занял позицию и с помощью корректировщика в нужный момент открыл огонь и уничтожил машину с боекомплектом. "Понадобилось минимальное время для выполнения поставленной задачи. Уходить с огневой позиции нужно также максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар", - процитировали в оборонном ведомстве командира расчета Ивана.
https://ria.ru/20240108/su-34-1920108018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398811_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_9002205a5ea0837b2efbe64c925d06b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы

Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском участке автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военный ведет огонь по позициям ВСУ из 120-мм миномета в зоне СВО
Российский военный ведет огонь по позициям ВСУ из 120-мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военный ведет огонь по позициям ВСУ из 120-мм миномета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск "Запад" на купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы на передовые позиции, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Операторы БПЛА разведывательного взвода мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" выследили грузовой автомобиль, подвозивший боеприпасы ВСУ на передовую. Для уничтожения цели было задействовано дежурное огневое средство поражения – 120-миллиметровый миномет 2Б11", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчет "кочующего" миномета российских бойцов занял позицию и с помощью корректировщика в нужный момент открыл огонь и уничтожил машину с боекомплектом.
"Понадобилось минимальное время для выполнения поставленной задачи. Уходить с огневой позиции нужно также максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар", - процитировали в оборонном ведомстве командира расчета Ивана.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Су-34 поразили на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала