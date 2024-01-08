https://ria.ru/20240108/spetsoperatsiya-1920109905.html

Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы

Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы - РИА Новости, 08.01.2024

Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы

Минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск "Запад" на купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, подвозивший... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T06:03

2024-01-08T06:03

2024-01-08T06:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск "Запад" на купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы на передовые позиции, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА разведывательного взвода мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" выследили грузовой автомобиль, подвозивший боеприпасы ВСУ на передовую. Для уничтожения цели было задействовано дежурное огневое средство поражения – 120-миллиметровый миномет 2Б11", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет "кочующего" миномета российских бойцов занял позицию и с помощью корректировщика в нужный момент открыл огонь и уничтожил машину с боекомплектом. "Понадобилось минимальное время для выполнения поставленной задачи. Уходить с огневой позиции нужно также максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар", - процитировали в оборонном ведомстве командира расчета Ивана.

https://ria.ru/20240108/su-34-1920108018.html

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россия, вооруженные силы украины