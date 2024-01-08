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Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы
Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы - РИА Новости, 08.01.2024
Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы
Минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск "Запад" на купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, подвозивший... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T06:03
2024-01-08T06:03
2024-01-08T06:03
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск "Запад" на купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы на передовые позиции, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА разведывательного взвода мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" выследили грузовой автомобиль, подвозивший боеприпасы ВСУ на передовую. Для уничтожения цели было задействовано дежурное огневое средство поражения – 120-миллиметровый миномет 2Б11", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет "кочующего" миномета российских бойцов занял позицию и с помощью корректировщика в нужный момент открыл огонь и уничтожил машину с боекомплектом. "Понадобилось минимальное время для выполнения поставленной задачи. Уходить с огневой позиции нужно также максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар", - процитировали в оборонном ведомстве командира расчета Ивана.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет миномета уничтожил автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы
Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском участке автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск "Запад" на купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы на передовые позиции, сообщили в Минобороны РФ.
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"Операторы БПЛА разведывательного взвода мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" выследили грузовой автомобиль, подвозивший боеприпасы ВСУ на передовую. Для уничтожения цели было задействовано дежурное огневое средство поражения – 120-миллиметровый миномет 2Б11", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчет "кочующего" миномета российских бойцов занял позицию и с помощью корректировщика в нужный момент открыл огонь и уничтожил машину с боекомплектом.
"Понадобилось минимальное время для выполнения поставленной задачи. Уходить с огневой позиции нужно также максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар", - процитировали в оборонном ведомстве командира расчета Ивана.
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