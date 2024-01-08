https://ria.ru/20240108/sotrudnichestvo-1920152597.html
Индия и Россия будут развивать сотрудничество в ядерной энергетике
Индия и Россия будут развивать сотрудничество в ядерной энергетике - РИА Новости, 08.01.2024
Индия и Россия будут развивать сотрудничество в ядерной энергетике
Индия и Россия намерены расширить сотрудничество в ядерной энергетике, включая ядерные ректоры малой мощности, заявил посол России в Индии Денис Алипов на... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:28
2024-01-08T14:28
2024-01-08T14:28
в мире
индия
россия
москва
денис алипов
субраманиам джайшанкар
куданкулам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв – РИА Новости. Индия и Россия намерены расширить сотрудничество в ядерной энергетике, включая ядерные ректоры малой мощности, заявил посол России в Индии Денис Алипов на конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды. "Мы надеемся продолжить сотрудничество в области ядерной энергетики на других объектах Индии, чтобы расширить ее и предложить ядерные реакторы большей мощности. На АЭС "Куданкулам" есть шесть реакторов по 1000 мегаватт каждый, но мы также ведем диалог по малым ядерным реакторам, что отвечает интересам Индии, что интересно нам", - сказал он. Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на источники со ссылкой на источники сообщило, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, находившийся в конце декабря с визитом в Москве, обсуждал, в частности, развитие сотрудничества двух стран в области ядерной энергетики. Как утверждает газета, Москва готова предоставить технологии по созданию малого модульного реактора, используемого для производства электроэнергии в объеме от 75 МВт до 300 МВт.
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
индия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, москва, денис алипов, субраманиам джайшанкар, куданкулам
В мире, Индия, Россия, Москва, Денис Алипов, Субраманиам Джайшанкар, Куданкулам
Индия и Россия будут развивать сотрудничество в ядерной энергетике
Алипов: Индия и Россия будут развивать сотрудничество в ядерной энергетике