https://ria.ru/20240108/sochi-1920139213.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада в горах

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада в горах - РИА Новости, 08.01.2024

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада в горах

Сильный снег в предгорных районах и высоко в горах в Сочи ожидается до окончания вторника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:15

2024-01-08T12:15

2024-01-08T12:15

новости - туризм

сочи

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 8 янв - РИА Новости. Сильный снег в предгорных районах и высоко в горах в Сочи ожидается до окончания вторника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "Штормовое предупреждение о сильном снеге на территории города Сочи. В период с 12 до 13 часов 8 января и до конца суток 08.01, а также ночью и до конца 09.01.2024 г. в средних и высоких горах г. Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении. Спасатели предупреждают, возможно налипание мокрого снега, в связи с чем нужно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при отключении электроэнергии лучше звонить в экстренные службы, а слабые конструкции во дворах необходимо закрепить. Как передает корреспондент РИА Новости, в прибрежной части курорта сейчас идут дожди, наблюдается слабый ветер, температура воздуха плюс 14 градусов.

https://ria.ru/20240107/pokholodanie-1920053009.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, сочи, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)