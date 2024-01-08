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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада в горах
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада в горах - РИА Новости, 08.01.2024
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада в горах
Сильный снег в предгорных районах и высоко в горах в Сочи ожидается до окончания вторника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:15
2024-01-08T12:15
2024-01-08T12:15
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СОЧИ, 8 янв - РИА Новости. Сильный снег в предгорных районах и высоко в горах в Сочи ожидается до окончания вторника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "Штормовое предупреждение о сильном снеге на территории города Сочи. В период с 12 до 13 часов 8 января и до конца суток 08.01, а также ночью и до конца 09.01.2024 г. в средних и высоких горах г. Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении. Спасатели предупреждают, возможно налипание мокрого снега, в связи с чем нужно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при отключении электроэнергии лучше звонить в экстренные службы, а слабые конструкции во дворах необходимо закрепить. Как передает корреспондент РИА Новости, в прибрежной части курорта сейчас идут дожди, наблюдается слабый ветер, температура воздуха плюс 14 градусов.
https://ria.ru/20240107/pokholodanie-1920053009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости - Туризм, Сочи, Погода, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада в горах
МЧС объявило штормовое предупреждение из-за снегопада в горах и предгорьях Сочи