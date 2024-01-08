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В Словакии назвали дату президентских выборов - РИА Новости, 08.01.2024
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15:13 08.01.2024 (обновлено: 15:49 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/slovakiya-1920158146.html
В Словакии назвали дату президентских выборов
В Словакии назвали дату президентских выборов - РИА Новости, 08.01.2024
В Словакии назвали дату президентских выборов
Выборы президента Словакии состоятся 23 марта 2024 года, сообщил в понедельник спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:13
2024-01-08T15:49
в мире
словакия
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Выборы президента Словакии состоятся 23 марта 2024 года, сообщил в понедельник спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини."Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта 2024 года", - сказал Пеллегрини в ходе заявления для прессы в понедельник.Второй тур, если он потребуется, по его словам, состоится 6 апреля 2024 года.По словам Пеллегрини, он планирует на следующей неделе официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента Словакии.По данным последних социологических исследований, Пеллегрини на данный момент имеет наибольшие шансы победить на предстоящих выборах.Действующая глава Словакии Зузана Чапутова в июне 2023 года заявила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает в 2024 году.Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок ранее сообщил, что ему уже удалось собрать необходимое количество подписей граждан в свою поддержку. По данным опросов, Корчок может занять на предстоящих выборах главы Словакии второе место.О президентских амбициях также ранее заявил еще один бывший глава МИД Словакии Ян Кубиш, он уже собрал 15 тысяч подписей граждан республики, необходимых для выдвижения его кандидатуры.Бороться за пост президента собирается и бывший председатель Верховного суда Словакии, экс-глава минюста Штефан Гарабин, он был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году и по итогам первого тура занял третье место.
https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html
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в мире, словакия, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Петер Пеллегрини
В Словакии назвали дату президентских выборов

Спикер парламента Пеллегрини: выборы президента Словакии пройдут 23 марта

© AP Photo / Petr David JosekВыборы в Словакии
Выборы в Словакии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Выборы в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Выборы президента Словакии состоятся 23 марта 2024 года, сообщил в понедельник спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини.
«
"Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта 2024 года", - сказал Пеллегрини в ходе заявления для прессы в понедельник.
Второй тур, если он потребуется, по его словам, состоится 6 апреля 2024 года.
По словам Пеллегрини, он планирует на следующей неделе официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента Словакии.
По данным последних социологических исследований, Пеллегрини на данный момент имеет наибольшие шансы победить на предстоящих выборах.
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Действующая глава Словакии Зузана Чапутова в июне 2023 года заявила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает в 2024 году.
Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок ранее сообщил, что ему уже удалось собрать необходимое количество подписей граждан в свою поддержку. По данным опросов, Корчок может занять на предстоящих выборах главы Словакии второе место.
О президентских амбициях также ранее заявил еще один бывший глава МИД Словакии Ян Кубиш, он уже собрал 15 тысяч подписей граждан республики, необходимых для выдвижения его кандидатуры.
Бороться за пост президента собирается и бывший председатель Верховного суда Словакии, экс-глава минюста Штефан Гарабин, он был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году и по итогам первого тура занял третье место.
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