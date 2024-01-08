https://ria.ru/20240108/skhod-1920129426.html

В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса

В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса - РИА Новости, 08.01.2024

В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса

Над городом Рубежное в Луганской Народной Республике 7 января произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, никто не пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T10:32

2024-01-08T10:32

2024-01-08T11:17

луганская народная республика

леонид пасечник

рубежное

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Над городом Рубежное в Луганской Народной Республике 7 января произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, никто не пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил <…> произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250". К счастью, никто не пострадал", — написал он.По словам Пасечника, жителей ближайших домов эвакуировали. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Глава республики добавил, что держит ситуацию на личном контроле.Второго января произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении самолетом ВКС полета над селом Петропавловка в Воронежской области. Погибших не было, четыре человека обратились к медикам с легкими повреждениями. Восемь домов оказались полностью разрушены, еще около ста получили повреждения, в том числе школа, Дом культуры и здание местной администрации.

https://ria.ru/20240102/mo-1919446259.html

луганская народная республика

рубежное

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луганская народная республика, леонид пасечник, рубежное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия