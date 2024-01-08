https://ria.ru/20240108/skhod-1920129426.html
В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса
В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса - РИА Новости, 08.01.2024
В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса
Над городом Рубежное в Луганской Народной Республике 7 января произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, никто не пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T10:32
2024-01-08T10:32
2024-01-08T11:17
луганская народная республика
леонид пасечник
рубежное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920132792_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d9ba4776eaa65bc2f295820a4a2bfc2.jpg
ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Над городом Рубежное в Луганской Народной Республике 7 января произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, никто не пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил <…> произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250". К счастью, никто не пострадал", — написал он.По словам Пасечника, жителей ближайших домов эвакуировали. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Глава республики добавил, что держит ситуацию на личном контроле.Второго января произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении самолетом ВКС полета над селом Петропавловка в Воронежской области. Погибших не было, четыре человека обратились к медикам с легкими повреждениями. Восемь домов оказались полностью разрушены, еще около ста получили повреждения, в том числе школа, Дом культуры и здание местной администрации.
https://ria.ru/20240102/mo-1919446259.html
луганская народная республика
рубежное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920132792_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf2804d2d270e3c2bb9b0700c1cdf61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, рубежное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Рубежное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса
Пасечник: над Рубежным в ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса