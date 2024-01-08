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В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса - РИА Новости, 08.01.2024
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10:32 08.01.2024 (обновлено: 11:17 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/skhod-1920129426.html
В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса
В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса - РИА Новости, 08.01.2024
В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса
Над городом Рубежное в Луганской Народной Республике 7 января произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, никто не пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T10:32
2024-01-08T11:17
луганская народная республика
леонид пасечник
рубежное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Над городом Рубежное в Луганской Народной Республике 7 января произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, никто не пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил &lt;…&gt; произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250". К счастью, никто не пострадал", — написал он.По словам Пасечника, жителей ближайших домов эвакуировали. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Глава республики добавил, что держит ситуацию на личном контроле.Второго января произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении самолетом ВКС полета над селом Петропавловка в Воронежской области. Погибших не было, четыре человека обратились к медикам с легкими повреждениями. Восемь домов оказались полностью разрушены, еще около ста получили повреждения, в том числе школа, Дом культуры и здание местной администрации.
https://ria.ru/20240102/mo-1919446259.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, леонид пасечник, рубежное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Рубежное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса

Пасечник: над Рубежным в ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Росгвардии в Луганской Народной Республике
Военнослужащие Росгвардии в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие Росгвардии в Луганской Народной Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Над городом Рубежное в Луганской Народной Республике 7 января произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, никто не пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил <…> произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250". К счастью, никто не пострадал", — написал он.
По словам Пасечника, жителей ближайших домов эвакуировали. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.
Глава республики добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
Второго января произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении самолетом ВКС полета над селом Петропавловка в Воронежской области. Погибших не было, четыре человека обратились к медикам с легкими повреждениями. Восемь домов оказались полностью разрушены, еще около ста получили повреждения, в том числе школа, Дом культуры и здание местной администрации.
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Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРубежноеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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