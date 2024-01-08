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Главком ВС Швеции и министр гражданской обороны призвали готовиться к войне - РИА Новости, 08.01.2024
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15:11 08.01.2024 (обновлено: 16:45 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/shvetsiya-1920157865.html
Главком ВС Швеции и министр гражданской обороны призвали готовиться к войне
Главком ВС Швеции и министр гражданской обороны призвали готовиться к войне - РИА Новости, 08.01.2024
Главком ВС Швеции и министр гражданской обороны призвали готовиться к войне
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал сограждан быть готовыми к войне, о чем он заявил на конференции по национальной безопасности. "В... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:11
2024-01-08T16:45
в мире
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европа
михаил шеремет
борис писториус
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал сограждан быть готовыми к войне, о чем он заявил на конференции по национальной безопасности. "В Швеции может быть война. Я хочу апеллировать, в первую очередь, не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, &lt;...&gt; которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, &lt;...&gt; которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?" — сказал глава ведомства.В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден признал в интервью TV4, что ситуация стала очень серьезной. "Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действию", — отметил он. В октябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус также призвал готовиться к возможному конфликту в Европе. В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920151427.html
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в мире, швеция, европа, михаил шеремет, борис писториус, госдума рф, германия
В мире, Швеция, Европа, Михаил Шеремет, Борис Писториус, Госдума РФ, Германия
Главком ВС Швеции и министр гражданской обороны призвали готовиться к войне

Главком ВС Швеции и министр гражданской обороны призвали быть готовыми к войне

© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал сограждан быть готовыми к войне, о чем он заявил на конференции по национальной безопасности.

"В Швеции может быть война. Я хочу апеллировать, в первую очередь, не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, <...> которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, <...> которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?" — сказал глава ведомства.
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В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден признал в интервью TV4, что ситуация стала очень серьезной.

"Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действию", — отметил он.

В октябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус также призвал готовиться к возможному конфликту в Европе. В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией.
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