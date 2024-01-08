Главком ВС Швеции и министр гражданской обороны призвали готовиться к войне
Главком ВС Швеции и министр гражданской обороны призвали быть готовыми к войне
© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал сограждан быть готовыми к войне, о чем он заявил на конференции по национальной безопасности.
"В Швеции может быть война. Я хочу апеллировать, в первую очередь, не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, <...> которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, <...> которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?" — сказал глава ведомства.
"В Швеции может быть война. Я хочу апеллировать, в первую очередь, не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, <...> которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, <...> которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?" — сказал глава ведомства.
В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден признал в интервью TV4, что ситуация стала очень серьезной.
"Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действию", — отметил он.
В октябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус также призвал готовиться к возможному конфликту в Европе. В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией.
"Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действию", — отметил он.
В октябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус также призвал готовиться к возможному конфликту в Европе. В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией.