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В ЛНР задержали двух человек по подозрению в шпионаже на Киев - РИА Новости, 08.01.2024
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10:27 08.01.2024 (обновлено: 11:36 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/shpionazh-1920129102.html
В ЛНР задержали двух человек по подозрению в шпионаже на Киев
В ЛНР задержали двух человек по подозрению в шпионаже на Киев - РИА Новости, 08.01.2024
В ЛНР задержали двух человек по подозрению в шпионаже на Киев
Двух жителей Луганской Народной Республики, собиравших военные сведения для Киева, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T10:27
2024-01-08T11:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Двух жителей Луганской Народной Республики, собиравших военные сведения для Киева, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.Сообщается, что в соответствии с полученными материалами установлено, что один из задержанных, собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины при личных встречах. Второй фигурант собирал сведения о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР, полученные данные он передавал сотруднику СБУ, используя мессенджер Telegram."Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в их отношении возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигуранты задержаны. Ведется следствие", - дополнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231220/shpionazh-1916869541.html
луганская народная республика
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Задержание подозреваемых в шпионаже на Киев
Двух жителей Луганской Народной Республики, собиравших военные сведения для Киева, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
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луганская народная республика, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ЛНР задержали двух человек по подозрению в шпионаже на Киев

ФСБ задержала двух жителей ЛНР за шпионаж в пользу Киева

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Двух жителей Луганской Народной Республики, собиравших военные сведения для Киева, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что в соответствии с полученными материалами установлено, что один из задержанных, собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины при личных встречах. Второй фигурант собирал сведения о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР, полученные данные он передавал сотруднику СБУ, используя мессенджер Telegram.
"Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в их отношении возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигуранты задержаны. Ведется следствие", - дополнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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