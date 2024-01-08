https://ria.ru/20240108/shpionazh-1920129102.html

В ЛНР задержали двух человек по подозрению в шпионаже на Киев

В ЛНР задержали двух человек по подозрению в шпионаже на Киев - РИА Новости, 08.01.2024

В ЛНР задержали двух человек по подозрению в шпионаже на Киев

Двух жителей Луганской Народной Республики, собиравших военные сведения для Киева, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T10:27

2024-01-08T10:27

2024-01-08T11:36

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Двух жителей Луганской Народной Республики, собиравших военные сведения для Киева, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.Сообщается, что в соответствии с полученными материалами установлено, что один из задержанных, собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины при личных встречах. Второй фигурант собирал сведения о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР, полученные данные он передавал сотруднику СБУ, используя мессенджер Telegram."Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в их отношении возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигуранты задержаны. Ведется следствие", - дополнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231220/shpionazh-1916869541.html

луганская народная республика

украина

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Задержание подозреваемых в шпионаже на Киев Двух жителей Луганской Народной Республики, собиравших военные сведения для Киева, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. 2024-01-08T10:27 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)