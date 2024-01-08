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ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - РИА Новости, 08.01.2024
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22:05 08.01.2024 (обновлено: 23:11 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/pvo-1920199953.html
ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью
ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - РИА Новости, 08.01.2024
ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, следует из сообщения Министерства обороны. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T22:05
2024-01-08T23:11
россия
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, следует из сообщения Министерства обороны."Восьмого декабря около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — заявили в ведомстве.По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки ВСУ, предварительно, пострадали три человека. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.В понедельник вечером мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Горожан призвали оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240108/belgorod-1920107852.html
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россия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, владимир путин, происшествия
Россия, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Происшествия
ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью

МО РФ: ПВО сбила 10 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, следует из сообщения Министерства обороны.
"Восьмого декабря около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — заявили в ведомстве.
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По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки ВСУ, предварительно, пострадали три человека. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
В понедельник вечером мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Горожан призвали оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
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По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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