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Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 14 дронов ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/pvo-1920147323.html
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 14 дронов ВСУ
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 14 дронов ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 14 дронов ВСУ
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:23
2024-01-08T13:23
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Пески, Новомихайловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Новое Запорожской области, Раденск и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10540 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14536 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17210 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, технологии, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Луганская Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 14 дронов ВСУ

МО: ПВО РФ за минувшие сутки сбила 5 снарядов РСЗО HIMARS и 14 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Пески, Новомихайловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Новое Запорожской области, Раденск и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10540 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14536 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17210 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 января, 15:22
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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