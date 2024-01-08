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Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 14 дронов ВСУ

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 14 дронов ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 14 дронов ВСУ

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:23

2024-01-08T13:23

2024-01-08T13:23

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

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луганская народная республика

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Пески, Новомихайловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Новое Запорожской области, Раденск и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10540 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14536 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17210 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

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безопасность, технологии, россия, луганская народная республика