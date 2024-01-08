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В Уфе загорелась крыша крупного банного комплекса
В Уфе загорелась крыша крупного банного комплекса - РИА Новости, 08.01.2024
В Уфе загорелась крыша крупного банного комплекса
Кровля крупного банного комплекса "Райский берег" на площади 150 квадратных метров загорелась в Уфе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T00:37
2024-01-08T00:37
2024-01-08T00:37
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УФА, 8 янв - РИА Новости. Кровля крупного банного комплекса "Райский берег" на площади 150 квадратных метров загорелась в Уфе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. В ведомстве сообщают, что открытым пламенем горит крыша двухэтажного здания банного комплекса "Райский берег" размерами 15х40 (600 квадратных метров) по улице Сельская Богородская в Уфе. "Пострадавших нет. Силы и средства МЧС России работают по повышенному рангу пожара, привлечены 39 человек и 10 единиц техники. Сейчас площадь пожара составляет 150 кв. метров. Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения огня и его ликвидации", - говорится в сообщении. Отмечается, что до прибытия пожарных из зоны пожара эвакуировались 10 человек.
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уфа, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уфа, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе загорелась крыша крупного банного комплекса
В Уфе загорелась крыша банного комплекса "Райский берег" на 150 "квадратах"