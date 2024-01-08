https://ria.ru/20240108/pozhar-1920098520.html

В Уфе загорелась крыша крупного банного комплекса

В Уфе загорелась крыша крупного банного комплекса - РИА Новости, 08.01.2024

В Уфе загорелась крыша крупного банного комплекса

Кровля крупного банного комплекса "Райский берег" на площади 150 квадратных метров загорелась в Уфе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T00:37

2024-01-08T00:37

2024-01-08T00:37

уфа

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 8 янв - РИА Новости. Кровля крупного банного комплекса "Райский берег" на площади 150 квадратных метров загорелась в Уфе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. В ведомстве сообщают, что открытым пламенем горит крыша двухэтажного здания банного комплекса "Райский берег" размерами 15х40 (600 квадратных метров) по улице Сельская Богородская в Уфе. "Пострадавших нет. Силы и средства МЧС России работают по повышенному рангу пожара, привлечены 39 человек и 10 единиц техники. Сейчас площадь пожара составляет 150 кв. метров. Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения огня и его ликвидации", - говорится в сообщении. Отмечается, что до прибытия пожарных из зоны пожара эвакуировались 10 человек.

https://ria.ru/20240105/pozhar-1919840298.html

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уфа, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)