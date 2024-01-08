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Залужный заявил о повреждении военных и инфраструктурных объектов Украины - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 08.01.2024 (обновлено: 13:02 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/povrezhdeniya-1920144231.html
Залужный заявил о повреждении военных и инфраструктурных объектов Украины
Залужный заявил о повреждении военных и инфраструктурных объектов Украины - РИА Новости, 08.01.2024
Залужный заявил о повреждении военных и инфраструктурных объектов Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в Telegram-канале о повреждениях на украинских военных и инфраструктурных объектах. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:58
2024-01-08T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в Telegram-канале о повреждениях на украинских военных и инфраструктурных объектах. Утром по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других городах."Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты", — написал Залужный. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре.По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html
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в мире, украина, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный
Залужный заявил о повреждении военных и инфраструктурных объектов Украины

Главком ВСУ Залужный заявил о повреждении военных и инфраструктурных объектов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в Telegram-канале о повреждениях на украинских военных и инфраструктурных объектах.
Утром по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других городах.
"Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты", — написал Залужный.
О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре.
По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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