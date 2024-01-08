https://ria.ru/20240108/povrezhdeniya-1920144231.html

Залужный заявил о повреждении военных и инфраструктурных объектов Украины

Залужный заявил о повреждении военных и инфраструктурных объектов Украины - РИА Новости, 08.01.2024

Залужный заявил о повреждении военных и инфраструктурных объектов Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в Telegram-канале о повреждениях на украинских военных и инфраструктурных объектах. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:58

2024-01-08T12:58

2024-01-08T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в Telegram-канале о повреждениях на украинских военных и инфраструктурных объектах. Утром по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других городах."Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты", — написал Залужный. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре.По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html

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в мире, украина, валерий залужный