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В Париже сенатор предложил заселить бездомных в пустующие квартиры - РИА Новости, 08.01.2024
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20:19 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/parizh-1920191742.html
В Париже сенатор предложил заселить бездомных в пустующие квартиры
В Париже сенатор предложил заселить бездомных в пустующие квартиры - РИА Новости, 08.01.2024
В Париже сенатор предложил заселить бездомных в пустующие квартиры
Французский сенатор-социалист Ян Бросса на фоне похолодания погоды подал петицию с требованием передать множественные пустующие парижские квартиры государству с РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:19
2024-01-08T20:19
в мире
париж
франция
анн идальго
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ПАРИЖ, 8 Янв- РИА Новости. Французский сенатор-социалист Ян Бросса на фоне похолодания погоды подал петицию с требованием передать множественные пустующие парижские квартиры государству с тем, чтобы заселить в них бездомных. В петиции, опубликованной на его сайте, он отмечает, что, по данным ассоциаций, на улицах во Франции на данный момент проживают 330 тысяч бездомных, что на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. На фоне накрывшей столичный регион волны холодов, когда температура опустилась до непривычных парижанам минус 4, сенатор призвал заселить их в пустующие квартиры. "В Париже запущен "план на случай холодов". Он подразумевает создание дополнительных 274 мест в приютах, тогда как в Париже 3015 человек спят на улицах. При этом число пустующих квартир продолжает расти. Согласовано исследованию APUR, более 130 тысяч квартир не заняты. Это колоссальная цифра, составляющая 10% от общего числа жилья в Париже", - написал политик. По его словам, 20 тысяч квартир не заняты уже более 2 лет. Он напомнил, что тенденция роста количества незанятых квартир во французской столице наблюдается с 2017 года. Туристический бум привёл к тому, что многие домовладельцы уехали из города либо купили дополнительную недвижимость в столице и стали сдавать свое жилье, чтобы заработать. "Эта ситуация – результат обогащения некоторых за счет всех остальных. По данным Национального центра научных исследований (CNRS), 50% парижских собственников владеют минимум 5 квартирами... Более невозможно принимать тот факт, что люди спят на улицах, в то время как квартиры стоят пустые. Мы требуем, чтобы правительство разрешило властям Парижа реквизировать это жилье", - заключил политик. Проблема пустого жилья в столице давно вызывает недовольство граждан. Во время проведения Олимпийских игр летом 2024 для размещения гостей города власти намерены даже выселять студентов из общежитий. Как рассказывал РИА Новости представитель студенческой общины города Ричи Тибо, это крайне несправедливо с учётом огромного количества пустующего в столице жилья. Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что город не успеет "разместить всех бездомных, живущих на улицах" в преддверии Олимпиады. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
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в мире, париж, франция, анн идальго
В мире, Париж, Франция, Анн Идальго
В Париже сенатор предложил заселить бездомных в пустующие квартиры

В Париже сенатор предложил заселить бездомных в пустующие квартиры из-за холодов

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкПрохожие возле собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) во время снегопада в Париже
Прохожие возле собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) во время снегопада в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Прохожие возле собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) во время снегопада в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 Янв- РИА Новости. Французский сенатор-социалист Ян Бросса на фоне похолодания погоды подал петицию с требованием передать множественные пустующие парижские квартиры государству с тем, чтобы заселить в них бездомных.
В петиции, опубликованной на его сайте, он отмечает, что, по данным ассоциаций, на улицах во Франции на данный момент проживают 330 тысяч бездомных, что на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.
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На фоне накрывшей столичный регион волны холодов, когда температура опустилась до непривычных парижанам минус 4, сенатор призвал заселить их в пустующие квартиры.
"В Париже запущен "план на случай холодов". Он подразумевает создание дополнительных 274 мест в приютах, тогда как в Париже 3015 человек спят на улицах. При этом число пустующих квартир продолжает расти. Согласовано исследованию APUR, более 130 тысяч квартир не заняты. Это колоссальная цифра, составляющая 10% от общего числа жилья в Париже", - написал политик.
По его словам, 20 тысяч квартир не заняты уже более 2 лет.
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Он напомнил, что тенденция роста количества незанятых квартир во французской столице наблюдается с 2017 года. Туристический бум привёл к тому, что многие домовладельцы уехали из города либо купили дополнительную недвижимость в столице и стали сдавать свое жилье, чтобы заработать.
"Эта ситуация – результат обогащения некоторых за счет всех остальных. По данным Национального центра научных исследований (CNRS), 50% парижских собственников владеют минимум 5 квартирами... Более невозможно принимать тот факт, что люди спят на улицах, в то время как квартиры стоят пустые. Мы требуем, чтобы правительство разрешило властям Парижа реквизировать это жилье", - заключил политик.
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Проблема пустого жилья в столице давно вызывает недовольство граждан. Во время проведения Олимпийских игр летом 2024 для размещения гостей города власти намерены даже выселять студентов из общежитий. Как рассказывал РИА Новости представитель студенческой общины города Ричи Тибо, это крайне несправедливо с учётом огромного количества пустующего в столице жилья.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что город не успеет "разместить всех бездомных, живущих на улицах" в преддверии Олимпиады.
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