https://ria.ru/20240108/ostin-1920185994.html
Пентагон ответил на вопрос о возможной отставке Остина
Пентагон ответил на вопрос о возможной отставке Остина - РИА Новости, 08.01.2024
Пентагон ответил на вопрос о возможной отставке Остина
Министр обороны США Ллойд Остин, оказавшийся в центре скандала из-за задержки с оповещением о его госпитализации, не планирует покидать свой пост, заявил в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:23
2024-01-08T19:23
2024-01-08T19:25
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин, оказавшийся в центре скандала из-за задержки с оповещением о его госпитализации, не планирует покидать свой пост, заявил в понедельник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер. "Министр Остин не планирует уходить со своей должности... Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты нашей страны", - сказал Райдер в эфире телеканала Fox News, комментируя возможную отставку Остина. На минувшей неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней в тайне держал от Белого дома информацию о пребывании Остина. Министр обороны США попал в больницу 1 января в связи с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем. Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.
https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html
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в мире, сша, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Пентагон ответил на вопрос о возможной отставке Остина
Пентагон: Остин не уйдет в отставку из-за скандала с его госпитализацией
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости.
Министр обороны США Ллойд Остин, оказавшийся в центре скандала из-за задержки с оповещением о его госпитализации, не планирует покидать свой пост, заявил в понедельник пресс-секретарь
американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
"Министр Остин не планирует уходить со своей должности... Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты нашей страны", - сказал Райдер в эфире телеканала Fox News, комментируя возможную отставку Остина.
Штаты утратили главный источник своей силы
На минувшей неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней в тайне держал от Белого дома информацию о пребывании Остина.
Министр обороны США попал в больницу 1 января в связи с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.
США хоронят "американский мир"