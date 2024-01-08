https://ria.ru/20240108/ostin-1920185994.html

Пентагон ответил на вопрос о возможной отставке Остина

Пентагон ответил на вопрос о возможной отставке Остина - РИА Новости, 08.01.2024

Пентагон ответил на вопрос о возможной отставке Остина

Министр обороны США Ллойд Остин, оказавшийся в центре скандала из-за задержки с оповещением о его госпитализации, не планирует покидать свой пост, заявил в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:23

2024-01-08T19:23

2024-01-08T19:25

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патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин, оказавшийся в центре скандала из-за задержки с оповещением о его госпитализации, не планирует покидать свой пост, заявил в понедельник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер. "Министр Остин не планирует уходить со своей должности... Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты нашей страны", - сказал Райдер в эфире телеканала Fox News, комментируя возможную отставку Остина. На минувшей неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней в тайне держал от Белого дома информацию о пребывании Остина. Министр обороны США попал в больницу 1 января в связи с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем. Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

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в мире, сша, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша