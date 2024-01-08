https://ria.ru/20240108/ostin-1920111802.html

Унизительная операция? В США заподозрили неладное после пропажи Остина

Унизительная операция? В США заподозрили неладное после пропажи Остина - РИА Новости, 08.01.2024

Унизительная операция? В США заподозрили неладное после пропажи Остина

Известный американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али задался вопросом, проводили ли главе Пентагона Ллойду Остину какую-либо... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T06:24

2024-01-08T06:24

2024-01-08T06:24

в мире

сша

джейк салливан

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Известный американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али задался вопросом, проводили ли главе Пентагона Ллойду Остину какую-либо "щекотливую" операцию, из-за чего его госпитализацию могли держать в секрете.Али прокомментировал в соцсети X информацию канала CNN о том, что заместитель Остина Кэтлин Хикс была не в курсе того, что ее шеф госпитализирован — она приступила к исполнению обязанностей "во время отпуска в Пуэрто-Рико". При этом Хикс узнала о госпитализации министра только в четверг, спустя четыре дня, когда об этом проинформировали Белый дом."Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию? BBL (процедура фотоомоложения для проблемной кожи и профилактики признаков старения. – ред.)? Липосакция (удаление жира. - ред.)? Операция по снижению веса?" – задался вопросом Али.В 2019 году журналист был включен в список самых влиятельных людей в Интернете по версии журнала Time.В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу еще 1 января с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдал на это время дела Хикс.По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.

https://ria.ru/20240108/ostin-1920107184.html

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в мире, сша, джейк салливан, ллойд остин, министерство обороны сша