https://ria.ru/20240108/ochakovo-1920150322.html

В Москве завершили благоустройство территории у станции МЦД-4 "Очаково"

В Москве завершили благоустройство территории у станции МЦД-4 "Очаково" - РИА Новости, 08.01.2024

В Москве завершили благоустройство территории у станции МЦД-4 "Очаково"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Очаково" на западе... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:54

2024-01-08T13:54

2024-01-08T13:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

московские центральные диаметры (мцд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856131949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5e24309f7202ff912311f8d16bef335.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Очаково" на западе Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Новая станция находится в столичном районе Очаково-Матвеевское, где проживает свыше 130 тысяч человек, в настоящее время ведется активное строительство жилых домов. Через пару лет пассажиропоток вырастет в несколько раз, с учетом этого и разрабатывалась концепция благоустройства. В границы работ вошли улицы Большая Очаковская, Пржевальского, Марии Поливановой, Елены Колесовой, проезд Стройкомбината, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Очаковские переулки", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии электропередачи убрали в кабельную канализацию протяженностью более 21 километра, проложили дополнительную систему водостока. "В рамках проекта привели в порядок и расширили тротуары, по просьбам жителей на улице Елены Колесовой и в 3-ем Очаковском переулке обустроили удобные и безопасные пешеходные маршруты. Общая площадь пешеходной зоны теперь составляет более 39,5 тысячи квадратных метров. Обновили 66 тысяч "квадратов" покрытия проезжей части, установили пять новых светофоров, организовали свыше 350 парковочных мест, более 60 велопарковок и две точки велопроката", - добавил Бирюков. Он уточнил, что систему уличного освещения модернизировали - в районе станции установили более 300 фонарей с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта поставили около 20 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в сквере на улице Марии Поливановой обустроили уютную зону отдыха с зелеными насаждениями и удобными скамейками. Организовали зону для воркаута, на восьми детских площадках установили современное оборудование. На территориях, прилегающих к станции "Очаково", высадили около 120 деревьев, разбили газон общей площадью свыше 36,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240102/peredelkino-1919460334.html

https://ria.ru/20231212/blagoustroystvo-1915317636.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)