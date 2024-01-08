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В Москве завершили благоустройство территории у станции МЦД-4 "Очаково" - РИА Новости, 08.01.2024
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13:54 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ochakovo-1920150322.html
В Москве завершили благоустройство территории у станции МЦД-4 "Очаково"
В Москве завершили благоустройство территории у станции МЦД-4 "Очаково" - РИА Новости, 08.01.2024
В Москве завершили благоустройство территории у станции МЦД-4 "Очаково"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Очаково" на западе... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:54
2024-01-08T13:54
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общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Очаково" на западе Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Новая станция находится в столичном районе Очаково-Матвеевское, где проживает свыше 130 тысяч человек, в настоящее время ведется активное строительство жилых домов. Через пару лет пассажиропоток вырастет в несколько раз, с учетом этого и разрабатывалась концепция благоустройства. В границы работ вошли улицы Большая Очаковская, Пржевальского, Марии Поливановой, Елены Колесовой, проезд Стройкомбината, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Очаковские переулки", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии электропередачи убрали в кабельную канализацию протяженностью более 21 километра, проложили дополнительную систему водостока. "В рамках проекта привели в порядок и расширили тротуары, по просьбам жителей на улице Елены Колесовой и в 3-ем Очаковском переулке обустроили удобные и безопасные пешеходные маршруты. Общая площадь пешеходной зоны теперь составляет более 39,5 тысячи квадратных метров. Обновили 66 тысяч "квадратов" покрытия проезжей части, установили пять новых светофоров, организовали свыше 350 парковочных мест, более 60 велопарковок и две точки велопроката", - добавил Бирюков. Он уточнил, что систему уличного освещения модернизировали - в районе станции установили более 300 фонарей с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта поставили около 20 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в сквере на улице Марии Поливановой обустроили уютную зону отдыха с зелеными насаждениями и удобными скамейками. Организовали зону для воркаута, на восьми детских площадках установили современное оборудование. На территориях, прилегающих к станции "Очаково", высадили около 120 деревьев, разбили газон общей площадью свыше 36,5 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20240102/peredelkino-1919460334.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московские центральные диаметры (МЦД)
В Москве завершили благоустройство территории у станции МЦД-4 "Очаково"

Бирюков: у станции МЦД-4 "Очаково" в Москве завершили благоустройство территории

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтанция "Очаково" Московского центрального диаметра
Станция Очаково Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Станция "Очаково" Московского центрального диаметра. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Очаково" на западе Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Новая станция находится в столичном районе Очаково-Матвеевское, где проживает свыше 130 тысяч человек, в настоящее время ведется активное строительство жилых домов. Через пару лет пассажиропоток вырастет в несколько раз, с учетом этого и разрабатывалась концепция благоустройства. В границы работ вошли улицы Большая Очаковская, Пржевальского, Марии Поливановой, Елены Колесовой, проезд Стройкомбината, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Очаковские переулки", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии электропередачи убрали в кабельную канализацию протяженностью более 21 километра, проложили дополнительную систему водостока.
"В рамках проекта привели в порядок и расширили тротуары, по просьбам жителей на улице Елены Колесовой и в 3-ем Очаковском переулке обустроили удобные и безопасные пешеходные маршруты. Общая площадь пешеходной зоны теперь составляет более 39,5 тысячи квадратных метров. Обновили 66 тысяч "квадратов" покрытия проезжей части, установили пять новых светофоров, организовали свыше 350 парковочных мест, более 60 велопарковок и две точки велопроката", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что систему уличного освещения модернизировали - в районе станции установили более 300 фонарей с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.
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Для пассажиров общественного транспорта поставили около 20 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в сквере на улице Марии Поливановой обустроили уютную зону отдыха с зелеными насаждениями и удобными скамейками. Организовали зону для воркаута, на восьми детских площадках установили современное оборудование.
На территориях, прилегающих к станции "Очаково", высадили около 120 деревьев, разбили газон общей площадью свыше 36,5 тысячи квадратных метров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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