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При обстреле Белгорода пострадали три человека - РИА Новости, 08.01.2024
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22:20 08.01.2024 (обновлено: 22:26 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/obstrel-1920202025.html
При обстреле Белгорода пострадали три человека
При обстреле Белгорода пострадали три человека - РИА Новости, 08.01.2024
При обстреле Белгорода пострадали три человека
Три человека пострадали при украинском обстреле Белгорода вечером в понедельник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T22:20
2024-01-08T22:26
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при украинском обстреле Белгорода вечером в понедельник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Как ранее информировал губернатор, сирена ракетной опасности была запущена в городе в 21.33."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть трое пострадавших", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что бригады скорой доставляют в больницу пострадавших. У женщины осколочные ранения спины, у мужчины - осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины - осколочное ранение груди и верхней конечности. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнул глава области."В городе в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены. В районе повреждена крыша частного домовладения", - отметил Гладков.Согласно информации Минобороны РФ, около 21.30 мск 8 января система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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белгород
белгородская область
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгорода пострадали три человека

Гладков: при обстреле Белгорода ВСУ пострадали три человека

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при украинском обстреле Белгорода вечером в понедельник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как ранее информировал губернатор, сирена ракетной опасности была запущена в городе в 21.33.
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть трое пострадавших", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что бригады скорой доставляют в больницу пострадавших. У женщины осколочные ранения спины, у мужчины - осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины - осколочное ранение груди и верхней конечности. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнул глава области.
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"В городе в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены. В районе повреждена крыша частного домовладения", - отметил Гладков.
Согласно информации Минобороны РФ, около 21.30 мск 8 января система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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