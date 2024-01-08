https://ria.ru/20240108/obstrel-1920202025.html

При обстреле Белгорода пострадали три человека

При обстреле Белгорода пострадали три человека - РИА Новости, 08.01.2024

При обстреле Белгорода пострадали три человека

Три человека пострадали при украинском обстреле Белгорода вечером в понедельник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T22:20

2024-01-08T22:20

2024-01-08T22:26

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при украинском обстреле Белгорода вечером в понедельник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Как ранее информировал губернатор, сирена ракетной опасности была запущена в городе в 21.33."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть трое пострадавших", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что бригады скорой доставляют в больницу пострадавших. У женщины осколочные ранения спины, у мужчины - осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины - осколочное ранение груди и верхней конечности. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнул глава области."В городе в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены. В районе повреждена крыша частного домовладения", - отметил Гладков.Согласно информации Минобороны РФ, около 21.30 мск 8 января система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20240108/belgorod-1920107852.html

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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков