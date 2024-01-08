https://ria.ru/20240108/obstrel-1920201904.html

ВСУ выпустили около 158 тысяч боеприпасов по ДНР за 690 дней эскалации

ВСУ выпустили около 158 тысяч боеприпасов по ДНР за 690 дней эскалации - РИА Новости, 08.01.2024

ВСУ выпустили около 158 тысяч боеприпасов по ДНР за 690 дней эскалации

Украинские войска выпустили почти 158 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР за 690 дней эскалации, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T22:19

2024-01-08T22:19

2024-01-08T22:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили почти 158 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР за 690 дней эскалации, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 690 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 29 158 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 29 732. Всего противником выпущено 157 999 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4782 мирных жителя, в том числе 142 ребенка, представительство также зафиксировало 143 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток". Трое пострадавших в результате ранений скончались. Число пострадавших за все время эскалации составило 5752, среди них 374 ребенка. По информации представительства, за все время эскалации в ДНР повреждено 2073 транспортных средства, 3337 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 194 медицинских учреждения, 677 учебных заведений, 1375 объектов социального обеспечения, 107 объектов критической инфраструктуры, а также 984 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, с февраля прошлого года представительство зафиксировало 13 459 фактов повреждения жилых домов.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия