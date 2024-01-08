https://ria.ru/20240108/obstrel-1920131186.html

ВСУ выпустили более 110 снарядов за сутки по Белгородской области

ВСУ выпустили более 110 снарядов за сутки по Белгородской области - РИА Новости, 08.01.2024

ВСУ выпустили более 110 снарядов за сутки по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области, выпустив по ним более 110 снарядов, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T10:54

2024-01-08T10:54

2024-01-08T10:54

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области, выпустив по ним более 110 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 7 января. За сутки украинская армия обстреляла семь районов области 111 снарядами, включая 4 взрывных устройства с дронов. Самым обстреливаемым районом в воскресенье был Шебекинский округ, по нему прилетело 61 раз. Кроме того, в Борисовском районе был атака с помощью дрона-камикадзе. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 2 артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы ПВО со 2 по 4 января повреждения выявлены в поселке Разумное: в одном частном жилом домовладении посечена кровля", - написал Гладков. Он добавил, в Борисовском районе на окраине села Богун-Город была атака с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе 15 раз из миномета обстреляно село. В Волоконовском районе, по словам главы области, 2 раза из миномета и 10 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе по окраинам сёл Рождественка и Безымено выпущено в сумме 5 минометных снарядов. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 3 минометных снаряд, была повреждена ЛЭП. На окраине села Графовка зафиксировано 3 прилета. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 14 минометных снарядов, по селу Терезовка – 4, по поселку Красное – 5, по селу Муром – 7 минометных снарядов. Также в Муроме с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По МАПП "Шебекино" выпущено 29 гранатометных выстрелов и сброшено одно взрывное устройство с БПЛА", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240108/raketa-1920114365.html

https://ria.ru/20240105/rakety-1919755306.html

https://ria.ru/20240104/ekskavator-1919733905.html

белгородская область

муром

белгородский район

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происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков