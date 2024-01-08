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В Краснодаре завели дело после нападения мужчины с ножом на троих человек
В Краснодаре завели дело после нападения мужчины с ножом на троих человек - РИА Новости, 08.01.2024
В Краснодаре завели дело после нападения мужчины с ножом на троих человек
Следователи возбудили уголовное дело на злоумышленника, напавшего с ножом на троих человек, включая 11-летнюю девочку, на улице Краснодара, сообщили в СУСК по... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:57
2024-01-08T19:57
2024-01-08T20:09
происшествия
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КРАСНОДАР, 8 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на злоумышленника, напавшего с ножом на троих человек, включая 11-летнюю девочку, на улице Краснодара, сообщили в СУСК по Кубани. Ранее РИА Новости заявили в городском УМВД о нападении с ножом на улице краевой столицы, в результате которого пострадали три человека. Отмечается, что мужчина задержан сразу же на месте происшествия и арестован на 10 суток в административном порядке. Ранее он был судим за кражу. "Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 2 января на улице Бургасской 37-летний пьяный мужчина "беспричинно" ударил ножом в плечо 11-летнюю девочку, затем также без повода нанес удары в шею и спину прохожему мужчине, а потом ударил ножом в лицо женщины, выходившей из магазина. Отмечается, что сейчас пострадавшие взрослые находятся в больнице. Девочка получила ранение, не представляющее угрозу для ее жизни. Следователь намерен ходатайствовать о его заключении под стражу. В рамках уголовного дела устанавливается мотив совершенного преступления, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20231130/napadenie-1913001600.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре завели дело после нападения мужчины с ножом на троих человек
СК на Кубани завел дело после нападения с ножом на трех человек, включая ребёнка
КРАСНОДАР, 8 янв — РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело на злоумышленника, напавшего с ножом на троих человек, включая 11-летнюю девочку, на улице Краснодара, сообщили в СУСК
по Кубани.
Ранее РИА Новости заявили в городском УМВД о нападении с ножом на улице краевой столицы, в результате которого пострадали три человека. Отмечается, что мужчина задержан сразу же на месте происшествия и арестован на 10 суток в административном порядке. Ранее он был судим за кражу.
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"Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство с применением оружия)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 2 января на улице Бургасской 37-летний пьяный мужчина "беспричинно" ударил ножом в плечо 11-летнюю девочку, затем также без повода нанес удары в шею и спину прохожему мужчине, а потом ударил ножом в лицо женщины, выходившей из магазина.
Отмечается, что сейчас пострадавшие взрослые находятся в больнице. Девочка получила ранение, не представляющее угрозу для ее жизни.
Следователь намерен ходатайствовать о его заключении под стражу. В рамках уголовного дела устанавливается мотив совершенного преступления, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, добавляют в ведомстве.
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