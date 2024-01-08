https://ria.ru/20240108/napadenie-1920189143.html

В Краснодаре завели дело после нападения мужчины с ножом на троих человек

В Краснодаре завели дело после нападения мужчины с ножом на троих человек - РИА Новости, 08.01.2024

В Краснодаре завели дело после нападения мужчины с ножом на троих человек

Следователи возбудили уголовное дело на злоумышленника, напавшего с ножом на троих человек, включая 11-летнюю девочку, на улице Краснодара, сообщили в СУСК по... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:57

2024-01-08T19:57

2024-01-08T20:09

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 8 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на злоумышленника, напавшего с ножом на троих человек, включая 11-летнюю девочку, на улице Краснодара, сообщили в СУСК по Кубани. Ранее РИА Новости заявили в городском УМВД о нападении с ножом на улице краевой столицы, в результате которого пострадали три человека. Отмечается, что мужчина задержан сразу же на месте происшествия и арестован на 10 суток в административном порядке. Ранее он был судим за кражу. "Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 2 января на улице Бургасской 37-летний пьяный мужчина "беспричинно" ударил ножом в плечо 11-летнюю девочку, затем также без повода нанес удары в шею и спину прохожему мужчине, а потом ударил ножом в лицо женщины, выходившей из магазина. Отмечается, что сейчас пострадавшие взрослые находятся в больнице. Девочка получила ранение, не представляющее угрозу для ее жизни. Следователь намерен ходатайствовать о его заключении под стражу. В рамках уголовного дела устанавливается мотив совершенного преступления, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20231130/napadenie-1913001600.html

https://ria.ru/20240107/voditel-1920081243.html

краснодар

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происшествия, краснодар, россия