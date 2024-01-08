https://ria.ru/20240108/moskva-1920139863.html

Синоптик раскрыл, когда закончатся морозы в Москве

Синоптик раскрыл, когда закончатся морозы в Москве - РИА Новости, 08.01.2024

Синоптик раскрыл, когда закончатся морозы в Москве

Потепление придет в Москву через пару дней, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус RT. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:20

2024-01-08T12:20

2024-01-08T12:20

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Потепление придет в Москву через пару дней, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус RT."…в среду и четверг в столице температура будет уже около -8 градусов и -4 градусов соответственно, ожидается снег", — рассказал он.К субботе снова похолодает до -15 градусов, но затем вернется потепление, заключил Леус.Как ранее заявлял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ночь с 3 на 4 января в столице была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса.

https://ria.ru/20240108/peterburg-1920138721.html

москва

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общество, москва, михаил леус