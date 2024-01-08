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В Молдавии около 22 тысяч потребителей остались без электричества - РИА Новости, 08.01.2024
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15:53 08.01.2024 (обновлено: 15:54 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/moldavia-1920162288.html
В Молдавии около 22 тысяч потребителей остались без электричества
В Молдавии около 22 тысяч потребителей остались без электричества - РИА Новости, 08.01.2024
В Молдавии около 22 тысяч потребителей остались без электричества
Почти 22 тысячи потребителей остаются без электроэнергии в пострадавших от стихии населенных пунктах Молдавии, сообщил в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:53
2024-01-08T15:54
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КИШИНЕВ, 8 янв – РИА Новости. Почти 22 тысячи потребителей остаются без электроэнергии в пострадавших от стихии населенных пунктах Молдавии, сообщил в понедельник пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ в Telegram-канале молдавского правительства. В ночь на понедельник в северных и центральных районах Молдавии бушевали метель и сильный ветер. По данным МВД, почти 60 населенных пунктов республики частично остаются без электроснабжения. Движение на нескольких трассах национального значения затруднено. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры — от плюс 5 накануне до минус 10 к вечеру понедельника. "По информации, предоставленной компанией RED-Nord, остаются без электроснабжения около 11 490 потребителей из 40 населенных пунктов Флорештского, Резинского и Сынжерейского районов. В зоне ответственности оператора Premier Energy Distribution без электроснабжения остаются 10 500 потребителей из 26 населенных пунктов. Речь идет об Оргеевском, Теленештском, Криулянском и Ниспоренском районах", — написал Водэ.Он также отметил, что благодаря быстрому реагированию экстренных служб в первые несколько часов после разгула стихии к электросетям были подключены более 10 тысяч потребителей. Водэ подчеркнул, что все подведомственные исполнительной власти ответственные учреждения принимают меры для устранения последствий снегопада. Привлечены 212 единиц спецтехники, около 170 дорожных рабочих. Было распределено почти 1,58 тысячи тонн технической соли, 151,5 тонны ручного противоскользящего материала и около 351 тонны механизированного противоскользящих средств.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии около 22 тысяч потребителей остались без электричества

Водэ: в Молдавии около 22 тысяч потребителей остались без света из-за метели

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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КИШИНЕВ, 8 янв – РИА Новости. Почти 22 тысячи потребителей остаются без электроэнергии в пострадавших от стихии населенных пунктах Молдавии, сообщил в понедельник пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ в Telegram-канале молдавского правительства.
В ночь на понедельник в северных и центральных районах Молдавии бушевали метель и сильный ветер. По данным МВД, почти 60 населенных пунктов республики частично остаются без электроснабжения. Движение на нескольких трассах национального значения затруднено. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры — от плюс 5 накануне до минус 10 к вечеру понедельника.
"По информации, предоставленной компанией RED-Nord, остаются без электроснабжения около 11 490 потребителей из 40 населенных пунктов Флорештского, Резинского и Сынжерейского районов. В зоне ответственности оператора Premier Energy Distribution без электроснабжения остаются 10 500 потребителей из 26 населенных пунктов. Речь идет об Оргеевском, Теленештском, Криулянском и Ниспоренском районах", — написал Водэ.
Он также отметил, что благодаря быстрому реагированию экстренных служб в первые несколько часов после разгула стихии к электросетям были подключены более 10 тысяч потребителей.
Водэ подчеркнул, что все подведомственные исполнительной власти ответственные учреждения принимают меры для устранения последствий снегопада. Привлечены 212 единиц спецтехники, около 170 дорожных рабочих. Было распределено почти 1,58 тысячи тонн технической соли, 151,5 тонны ручного противоскользящего материала и около 351 тонны механизированного противоскользящих средств.
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