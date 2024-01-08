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Украинский бизнес выступил против проекта о мобилизации - РИА Новости, 08.01.2024
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18:18 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/mobilizatsiya-1920178655.html
Украинский бизнес выступил против проекта о мобилизации
Украинский бизнес выступил против проекта о мобилизации - РИА Новости, 08.01.2024
Украинский бизнес выступил против проекта о мобилизации
Бизнес отказывается поддерживать новый законопроект о мобилизации на Украине, так как документ содержит нормы, которые могут привести к росту числа "зарплат в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T18:18
2024-01-08T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бизнес отказывается поддерживать новый законопроект о мобилизации на Украине, так как документ содержит нормы, которые могут привести к росту числа "зарплат в конвертах" и ухудшению условий для предпринимателей, сообщает украинская Европейская бизнес-ассоциация. "Предложенные в проектах закона нормы могут привести к росту количества "зарплат в конвертах" и неофициальному трудоустройству, оттоку иностранных инвестиций, существенному ухудшению условий ведения бизнеса, который на конец 2023 года оценивается, по данным опроса ассоциации, на уровне 2,44 из 5 баллов (отрицательный)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации. По данным ассоциации, содержащиеся в законопроекте предложения могут лишать граждан Украины базовых прав, в частности на получение документа, удостоверяющего личность и гражданство, иметь крайне негативные социальные и демографические последствия. Расширение же полномочий местных органов исполнительной власти в сфере мобилизации не будет способствовать управляемости процесса из-за его децентрализации. "Бизнес не поддерживает принятие законопроектов в предложенной редакции и предлагает доработать документы. Сообщество готово приобщиться и искренне надеется, что голос бизнеса будет услышан", - резюмировали в ассоциации. Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат. Это означает запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничения в праве управлять транспортом и распоряжаться средствами и другими ценностями. Последнее может означать блокировку банковских счетов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский бизнес выступил против проекта о мобилизации

Украинская бизнес-ассоциация выступила против проекта о мобилизации из-за рисков

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бизнес отказывается поддерживать новый законопроект о мобилизации на Украине, так как документ содержит нормы, которые могут привести к росту числа "зарплат в конвертах" и ухудшению условий для предпринимателей, сообщает украинская Европейская бизнес-ассоциация.
"Предложенные в проектах закона нормы могут привести к росту количества "зарплат в конвертах" и неофициальному трудоустройству, оттоку иностранных инвестиций, существенному ухудшению условий ведения бизнеса, который на конец 2023 года оценивается, по данным опроса ассоциации, на уровне 2,44 из 5 баллов (отрицательный)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации.
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По данным ассоциации, содержащиеся в законопроекте предложения могут лишать граждан Украины базовых прав, в частности на получение документа, удостоверяющего личность и гражданство, иметь крайне негативные социальные и демографические последствия. Расширение же полномочий местных органов исполнительной власти в сфере мобилизации не будет способствовать управляемости процесса из-за его децентрализации.
"Бизнес не поддерживает принятие законопроектов в предложенной редакции и предлагает доработать документы. Сообщество готово приобщиться и искренне надеется, что голос бизнеса будет услышан", - резюмировали в ассоциации.
Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат. Это означает запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничения в праве управлять транспортом и распоряжаться средствами и другими ценностями. Последнее может означать блокировку банковских счетов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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