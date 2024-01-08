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ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 08.01.2024 (обновлено: 13:18 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/mo-1920146530.html
ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны
ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны - РИА Новости, 08.01.2024
ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны
Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской 101-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:15
2024-01-08T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской 101-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны

МО: ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командиров теробороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской 101-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
«
"Поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 января, 15:22
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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