https://ria.ru/20240108/mo-1920146530.html
ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны
ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны - РИА Новости, 08.01.2024
ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны
Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской 101-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:15
2024-01-08T13:15
2024-01-08T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c8cf7936b9dd94bd60252526d821719.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской 101-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_130fbbb4bb5fba3f2b4bed0686c82924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны
МО: ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командиров теробороны ВСУ