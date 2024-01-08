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ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны

ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны - РИА Новости, 08.01.2024

ВС России ударили по месту совещания командиров украинской теробороны

Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской 101-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:15

2024-01-08T13:15

2024-01-08T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской 101-й бригады территориальной обороны, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины