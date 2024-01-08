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"Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Золотой глобус"
"Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Золотой глобус" - РИА Новости, 08.01.2024
"Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Золотой глобус"
Последний мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший анимационный фильм", церемонию вручения РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:47
2024-01-08T05:47
2024-01-08T05:47
культура
хаяо миядзаки
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Последний мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший анимационный фильм", церемонию вручения награды транслирует телеканал CBS. За звание лучшего анимационного фильма также боролись "Судзумэ, закрывающая двери" японского режиссера Макото Синкай, диснеевские "Элементарно" и "Заветное желание", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Братья Супер Марио в кино". "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах.
https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html
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хаяо миядзаки
"Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Золотой глобус"
Последний мультфильм Миядзаки "Мальчик и птица" удостоен "Золотого глобуса"