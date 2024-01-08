https://ria.ru/20240108/mchs-1920154895.html

В Госдуме осудили главу волгоградского МЧС за резкое высказывание о критике

В Госдуме осудили главу волгоградского МЧС за резкое высказывание о критике - РИА Новости, 08.01.2024

В Госдуме осудили главу волгоградского МЧС за резкое высказывание о критике

В отношении главы волгоградского главка МЧС Николая Любавина, грубо высказавшегося о сотруднике, написавшем на него жалобу в прокуратуру, начата проверка,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:45

2024-01-08T14:45

2024-01-08T17:52

александр хинштейн

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В отношении главы волгоградского главка МЧС Николая Любавина, грубо высказавшегося о сотруднике, написавшем на него жалобу в прокуратуру, начата проверка, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.В частности, Любавин пожелал, чтобы у заявителя "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья"."Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина", — написал Хинштейн.Такое поведение, по его словам, совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица.По информации местных изданий, которые изначально сообщили о поступке Любавина, инцидент произошел во время одного из селекторных совещаний, но когда именно оно состоялось, не уточняется.

https://ria.ru/20230809/reshenie-1889131135.html

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александр хинштейн, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)