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В Госдуме осудили главу волгоградского МЧС за резкое высказывание о критике - РИА Новости, 08.01.2024
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14:45 08.01.2024 (обновлено: 17:52 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/mchs-1920154895.html
В Госдуме осудили главу волгоградского МЧС за резкое высказывание о критике
В Госдуме осудили главу волгоградского МЧС за резкое высказывание о критике - РИА Новости, 08.01.2024
В Госдуме осудили главу волгоградского МЧС за резкое высказывание о критике
В отношении главы волгоградского главка МЧС Николая Любавина, грубо высказавшегося о сотруднике, написавшем на него жалобу в прокуратуру, начата проверка,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:45
2024-01-08T17:52
александр хинштейн
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В отношении главы волгоградского главка МЧС Николая Любавина, грубо высказавшегося о сотруднике, написавшем на него жалобу в прокуратуру, начата проверка, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.В частности, Любавин пожелал, чтобы у заявителя "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья"."Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина", — написал Хинштейн.Такое поведение, по его словам, совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица.По информации местных изданий, которые изначально сообщили о поступке Любавина, инцидент произошел во время одного из селекторных совещаний, но когда именно оно состоялось, не уточняется.
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александр хинштейн, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Александр Хинштейн, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Госдуме осудили главу волгоградского МЧС за резкое высказывание о критике

Хинштейн: в МЧС проверят генерала Любавина после проклятий сотруднику

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственная Дума
Государственная Дума - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В отношении главы волгоградского главка МЧС Николая Любавина, грубо высказавшегося о сотруднике, написавшем на него жалобу в прокуратуру, начата проверка, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
В частности, Любавин пожелал, чтобы у заявителя "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья".
"Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина", — написал Хинштейн.
Такое поведение, по его словам, совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица.
По информации местных изданий, которые изначально сообщили о поступке Любавина, инцидент произошел во время одного из селекторных совещаний, но когда именно оно состоялось, не уточняется.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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