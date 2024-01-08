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Компания Astrobotic сообщила о проблемах с лунным модулем Peregrine - РИА Новости, 08.01.2024
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21:14 08.01.2024 (обновлено: 22:18 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/luna-1920195826.html
Компания Astrobotic сообщила о проблемах с лунным модулем Peregrine
Компания Astrobotic сообщила о проблемах с лунным модулем Peregrine - РИА Новости, 08.01.2024
Компания Astrobotic сообщила о проблемах с лунным модулем Peregrine
Нештатная ситуация произошла со стартовавшим сегодня на ракете-носителе лунным модулем Peregrine, специалисты пытаются решить возникшую проблему, сообщила... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T21:14
2024-01-08T22:18
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Нештатная ситуация произошла со стартовавшим сегодня на ракете-носителе лунным модулем Peregrine, специалисты пытаются решить возникшую проблему, сообщила разработавшая космический аппарат компания Astrobotic. "К сожалению, произошла аномалия, которая помешала аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце. Специалисты занимаются решением проблемы в режиме реального времени, информация будет предоставляться по мере ее поступления", - говорится в заявлении компании, опубликованном в ее аккаунте в социальной сети Х. Запуск аппарата осуществила утром в понедельник новейшая американская ракета-носитель Vulcan. Для нее это первый испытательный полет, который станет частью процесса сертификации ракеты для ее ввода в эксплуатацию. Vulcan должна прийти на смену ракете-носителю Atlas V, которая оснащена российскими двигателями РД-180. Как сообщили в Astrobotic приблизительно через восемь часов после запуска, до выявления аномалии все системы модуля работали штатно, до выявления аномалии были успешно включены его двигатели. По предварительным данным, которые удалось получить специалистам компании, проблемы с ориентацией аппарата могли возникнуть в результате сбоя при запуске двигателей Peregrine. "Если это подтвердится, это может стать угрозой возможности проведения мягкой посадки на Луну", - предупредили в Astrobotic. Там добавили, что запас энергии в аккумуляторах лендера постепенно заканчивается. "Незадолго до входа аппарата в зону ожидаемой тишины (недоступной для получения сигналов с космического аппарата - ред.) специалисты осуществили импровизированный маневр для того, чтобы повернуть его солнечные панели к Солнцу &lt;...&gt; Мы опубликуем дополнительные сведения, когда наземные станции смогут снова "увидеть" Peregrine", - сообщила компания. НАСА пока не комментировало ситуацию. Пользователи соцсетей желают создателям аппарата удачи, благодарят за честное освещение его путешествия. Peregrine, который частная компания Astrobotic создает по контракту с НАСА в рамках американской лунной программы "Артемида", должен доставить на Луну пять научных инструментов НАСА, камень с Эвереста, криптомонету Bitcoin, прах землян и ряд других предоставленных коммерческими партнерами миссии символических грузов из различных стран мира. Модуль, который в США позиционируют как свой первый частный посадочный лунный аппарат, рассчитан на доставку на Луну до 90 килограмм грузов. Его прибытие на Луну планировалось на 23 февраля.
https://ria.ru/20240105/indeytsy-1919761426.html
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РИА Новости
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луна, сша, наса, в мире
Луна, США, НАСА, В мире
Компания Astrobotic сообщила о проблемах с лунным модулем Peregrine

Astrobotic: с Peregrine произошла аномалия, помешавшая стабилизироваться

© Bigelow Aerospace Американский модуль Genesis II
Американский модуль Genesis II
© Bigelow Aerospace
Американский модуль Genesis II
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Нештатная ситуация произошла со стартовавшим сегодня на ракете-носителе лунным модулем Peregrine, специалисты пытаются решить возникшую проблему, сообщила разработавшая космический аппарат компания Astrobotic.
"К сожалению, произошла аномалия, которая помешала аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце. Специалисты занимаются решением проблемы в режиме реального времени, информация будет предоставляться по мере ее поступления", - говорится в заявлении компании, опубликованном в ее аккаунте в социальной сети Х.
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Запуск аппарата осуществила утром в понедельник новейшая американская ракета-носитель Vulcan. Для нее это первый испытательный полет, который станет частью процесса сертификации ракеты для ее ввода в эксплуатацию. Vulcan должна прийти на смену ракете-носителю Atlas V, которая оснащена российскими двигателями РД-180.
Как сообщили в Astrobotic приблизительно через восемь часов после запуска, до выявления аномалии все системы модуля работали штатно, до выявления аномалии были успешно включены его двигатели.
По предварительным данным, которые удалось получить специалистам компании, проблемы с ориентацией аппарата могли возникнуть в результате сбоя при запуске двигателей Peregrine. "Если это подтвердится, это может стать угрозой возможности проведения мягкой посадки на Луну", - предупредили в Astrobotic. Там добавили, что запас энергии в аккумуляторах лендера постепенно заканчивается. "Незадолго до входа аппарата в зону ожидаемой тишины (недоступной для получения сигналов с космического аппарата - ред.) специалисты осуществили импровизированный маневр для того, чтобы повернуть его солнечные панели к Солнцу <...> Мы опубликуем дополнительные сведения, когда наземные станции смогут снова "увидеть" Peregrine", - сообщила компания.
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НАСА пока не комментировало ситуацию. Пользователи соцсетей желают создателям аппарата удачи, благодарят за честное освещение его путешествия.
Peregrine, который частная компания Astrobotic создает по контракту с НАСА в рамках американской лунной программы "Артемида", должен доставить на Луну пять научных инструментов НАСА, камень с Эвереста, криптомонету Bitcoin, прах землян и ряд других предоставленных коммерческими партнерами миссии символических грузов из различных стран мира. Модуль, который в США позиционируют как свой первый частный посадочный лунный аппарат, рассчитан на доставку на Луну до 90 килограмм грузов. Его прибытие на Луну планировалось на 23 февраля.
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