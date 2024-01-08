https://ria.ru/20240108/lili_gladstoun-1920113732.html

Лили Гладстоун завоевала "Золотой глобус" за фильм "Убийцы цветочной луны"

Лили Гладстоун завоевала "Золотой глобус" за фильм "Убийцы цветочной луны" - РИА Новости, 08.01.2024

Лили Гладстоун завоевала "Золотой глобус" за фильм "Убийцы цветочной луны"

Лили Гладстоун завоевала "Золотой глобус" за главную женскую роль в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", 81-я церемония вручения учрежденной... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T07:17

2024-01-08T07:17

2024-01-08T07:17

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Лили Гладстоун завоевала "Золотой глобус" за главную женскую роль в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", 81-я церемония вручения учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда награды прошла в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале CBS. За звание лучшей драматической актрисы в этом году также боролись Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения"), Грета Ли ("Прошлые жизни"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Кэйли Спэни ("Присцилла"). Гладстоун - американская актриса индейского происхождения, для нее это первая номинация на "Золотой глобус" и первая награда, она начала благодарственную речь на языке коренных народов. На "Золотой глобус" также номинировались ее партнеры по фильму "Убийцы цветочной луны" Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, но они не получили награды – так же, как и номинированный, но не получивший "Золотой глобус" в этот раз ее режиссер Мартин Скорсезе. Картина также номинировалась на награду в категории лучший драматический фильм, но уступила "Оппенгеймеру" Кристофера Нолана.

https://ria.ru/20240108/zolotoy_globus-1920112272.html

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голливуд, лос-анджелес, мартин скорсезе, леонардо ди каприо, роберт де ниро