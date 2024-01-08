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Израиль, Ливан и "Хезболла" не заинтересованы в конфликте, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.01.2024
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21:55 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/konflikt-1920198817.html
Израиль, Ливан и "Хезболла" не заинтересованы в конфликте, заявил Блинкен
Израиль, Ливан и "Хезболла" не заинтересованы в конфликте, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.01.2024
Израиль, Ливан и "Хезболла" не заинтересованы в конфликте, заявил Блинкен
Израиль, Ливан и ливанское движение "Хезболлах" не хотят втягивания в полномасштабный конфликт, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T21:55
2024-01-08T21:55
в мире
израиль
ливан
сша
энтони блинкен
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Израиль, Ливан и ливанское движение "Хезболлах" не хотят втягивания в полномасштабный конфликт, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Очевидно, что это не в интересах Израиля, Ливана, "Хезболлах", чтобы ситуация эскалировалась, чтобы случился реальный конфликт. Израильтяне очень ясно дали нам понять, что хотят найти дипломатический путь вперед, который обеспечит безопасность, позволяющую вернуться израильтянам в свои дома", - сказал он журналистам перед отлетом из Саудовской Аравии. Блинкен напомнил, что Израиль эвакуировал с севера 100 тысяч человек из-за обстрелов со стороны Ливана, участившихся на фоне конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, израиль, ливан, сша, энтони блинкен, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, США, Энтони Блинкен, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Ливан и "Хезболла" не заинтересованы в конфликте, заявил Блинкен

Блинкен: Израиль, Ливан и "Хезболла" не заинтересованы в эскалации конфликта

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Израиль, Ливан и ливанское движение "Хезболлах" не хотят втягивания в полномасштабный конфликт, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Очевидно, что это не в интересах Израиля, Ливана, "Хезболлах", чтобы ситуация эскалировалась, чтобы случился реальный конфликт. Израильтяне очень ясно дали нам понять, что хотят найти дипломатический путь вперед, который обеспечит безопасность, позволяющую вернуться израильтянам в свои дома", - сказал он журналистам перед отлетом из Саудовской Аравии.
Блинкен напомнил, что Израиль эвакуировал с севера 100 тысяч человек из-за обстрелов со стороны Ливана, участившихся на фоне конфликта в секторе Газа.
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В миреИзраильЛиванСШАЭнтони БлинкенХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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