https://ria.ru/20240108/konflikt-1920198817.html

Израиль, Ливан и "Хезболла" не заинтересованы в конфликте, заявил Блинкен

Израиль, Ливан и "Хезболла" не заинтересованы в конфликте, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.01.2024

Израиль, Ливан и "Хезболла" не заинтересованы в конфликте, заявил Блинкен

Израиль, Ливан и ливанское движение "Хезболлах" не хотят втягивания в полномасштабный конфликт, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T21:55

2024-01-08T21:55

2024-01-08T21:55

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израиль

ливан

сша

энтони блинкен

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Израиль, Ливан и ливанское движение "Хезболлах" не хотят втягивания в полномасштабный конфликт, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Очевидно, что это не в интересах Израиля, Ливана, "Хезболлах", чтобы ситуация эскалировалась, чтобы случился реальный конфликт. Израильтяне очень ясно дали нам понять, что хотят найти дипломатический путь вперед, который обеспечит безопасность, позволяющую вернуться израильтянам в свои дома", - сказал он журналистам перед отлетом из Саудовской Аравии. Блинкен напомнил, что Израиль эвакуировал с севера 100 тысяч человек из-за обстрелов со стороны Ливана, участившихся на фоне конфликта в секторе Газа.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

израиль

ливан

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в мире, израиль, ливан, сша, энтони блинкен, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году