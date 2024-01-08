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В Климовске все дома подключат к теплу во вторник - РИА Новости, 09.01.2024
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23:46 08.01.2024 (обновлено: 00:01 09.01.2024)
https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920207623.html
В Климовске все дома подключат к теплу во вторник
В Климовске все дома подключат к теплу во вторник - РИА Новости, 09.01.2024
В Климовске все дома подключат к теплу во вторник
Все дома в микрорайоне Климовск в Подольске подключат к теплу уже во вторник, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-08T23:46
2024-01-09T00:01
климовск
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Все дома в микрорайоне Климовск в Подольске подключат к теплу уже во вторник, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин."Мы в ночь заканчиваем подключение теплоснабжения всех домов. И сегодня ночью–завтра днем запускаем все подъездные стояки. Где нужно - меняем радиаторы, где нет такой возможности - запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома все отапливались по стоякам", - сказал Хромушин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.Также он попросил всех жителей Климовска с 19.00 быть в квартирах, потому что начнется запуск квартирных стояков.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы, без отопления оставались порядка 170 домов.
https://ria.ru/20240107/teplo-1920018196.html
https://ria.ru/20240103/teplosnabzhenie-1919564627.html
климовск
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климовск, московская область (подмосковье), общество
Климовск, Московская область (Подмосковье), Общество
В Климовске все дома подключат к теплу во вторник

Вице-губернатор Подмосковья: в Климовске все дома подключат к теплу во вторник

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея в московской квартире
Батарея в московской квартире - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Батарея в московской квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Все дома в микрорайоне Климовск в Подольске подключат к теплу уже во вторник, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
"Мы в ночь заканчиваем подключение теплоснабжения всех домов. И сегодня ночью–завтра днем запускаем все подъездные стояки. Где нужно - меняем радиаторы, где нет такой возможности - запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома все отапливались по стоякам", - сказал Хромушин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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Также он попросил всех жителей Климовска с 19.00 быть в квартирах, потому что начнется запуск квартирных стояков.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы, без отопления оставались порядка 170 домов.
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КлимовскМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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