https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920175001.html

Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной

Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной - РИА Новости, 08.01.2024

Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной

Уроки в школах микрорайона Климовск в подмосковном Подольске организуют в дистанционном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T17:40

2024-01-08T17:40

2024-01-08T20:47

климовск

подольск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Уроки в школах микрорайона Климовск в подмосковном Подольске организуют в дистанционном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Глава региона ранее говорил, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы, без отопления оставались порядка 170 домов. По данным властей на день понедельника, в Климовске из 173 домов к 69 подведено тепло, порядка 60 бригад работают в каждом доме."Для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, мы организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя", - отметил Воробьев.По данным губернатора, учителя Климовска в эти дни организовали в гимназии имени Подольских курсантов центр помощи. У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли в школе отдохнуть и отогреться."Сразу же, как получится подключить жилые дома, наши специалисты займутся школами и детскими садами. Для этого нам потребуются два-три дня", - добавил Воробьев.Также глава региона предложил организовать поездку школьников из Климовска в детский лагерь "Литвиново". "У нас есть "Литвиново", это один из лучших детских лагерей. И мы подумали, что, может, ребятам будет интересно немножко сменить обстановку, провести там три-четыре дня, пообщаться. В лагере 400 человек вмещается. Как вариант, мы могли бы предложить съездить тем, кому это необходимо, кто хочет", - заявил Воробьев.

https://ria.ru/20240108/kotelnaya-1920125998.html

https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920169309.html

климовск

подольск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

климовск, подольск, московская область (подмосковье), андрей воробьев