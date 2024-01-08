Рейтинг@Mail.ru
Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 08.01.2024 (обновлено: 20:47 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920175001.html
Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной
Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной - РИА Новости, 08.01.2024
Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной
Уроки в школах микрорайона Климовск в подмосковном Подольске организуют в дистанционном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:40
2024-01-08T20:47
климовск
подольск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771250670_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_06ded21159d67aad8fff48178d02cd4f.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Уроки в школах микрорайона Климовск в подмосковном Подольске организуют в дистанционном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Глава региона ранее говорил, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы, без отопления оставались порядка 170 домов. По данным властей на день понедельника, в Климовске из 173 домов к 69 подведено тепло, порядка 60 бригад работают в каждом доме."Для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, мы организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя", - отметил Воробьев.По данным губернатора, учителя Климовска в эти дни организовали в гимназии имени Подольских курсантов центр помощи. У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли в школе отдохнуть и отогреться."Сразу же, как получится подключить жилые дома, наши специалисты займутся школами и детскими садами. Для этого нам потребуются два-три дня", - добавил Воробьев.Также глава региона предложил организовать поездку школьников из Климовска в детский лагерь "Литвиново". "У нас есть "Литвиново", это один из лучших детских лагерей. И мы подумали, что, может, ребятам будет интересно немножко сменить обстановку, провести там три-четыре дня, пообщаться. В лагере 400 человек вмещается. Как вариант, мы могли бы предложить съездить тем, кому это необходимо, кто хочет", - заявил Воробьев.
https://ria.ru/20240108/kotelnaya-1920125998.html
https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920169309.html
климовск
подольск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771250670_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_feed780d9f4211e46c0bbaefa4df584d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
климовск, подольск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Климовск, Подольск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной

Воробьев: уроки для школьников из Климовска организуют в дистанционном формате

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУчитель ведет дистанционный урок для школьников
Учитель ведет дистанционный урок для школьников - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Учитель ведет дистанционный урок для школьников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Уроки в школах микрорайона Климовск в подмосковном Подольске организуют в дистанционном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
Глава региона ранее говорил, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы, без отопления оставались порядка 170 домов. По данным властей на день понедельника, в Климовске из 173 домов к 69 подведено тепло, порядка 60 бригад работают в каждом доме.
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Власти сообщили о судьбе частной котельной в Климовске, где была авария
Вчера, 09:54
"Для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, мы организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя", - отметил Воробьев.
По данным губернатора, учителя Климовска в эти дни организовали в гимназии имени Подольских курсантов центр помощи. У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли в школе отдохнуть и отогреться.
"Сразу же, как получится подключить жилые дома, наши специалисты займутся школами и детскими садами. Для этого нам потребуются два-три дня", - добавил Воробьев.
Также глава региона предложил организовать поездку школьников из Климовска в детский лагерь "Литвиново". "У нас есть "Литвиново", это один из лучших детских лагерей. И мы подумали, что, может, ребятам будет интересно немножко сменить обстановку, провести там три-четыре дня, пообщаться. В лагере 400 человек вмещается. Как вариант, мы могли бы предложить съездить тем, кому это необходимо, кто хочет", - заявил Воробьев.
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Воробьев призвал волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска
Вчера, 16:55
 
КлимовскПодольскМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала