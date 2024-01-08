https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920175001.html
Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной
Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной - РИА Новости, 08.01.2024
Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной
Уроки в школах микрорайона Климовск в подмосковном Подольске организуют в дистанционном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:40
2024-01-08T17:40
2024-01-08T20:47
климовск
подольск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Уроки в школах микрорайона Климовск в подмосковном Подольске организуют в дистанционном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Глава региона ранее говорил, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы, без отопления оставались порядка 170 домов. По данным властей на день понедельника, в Климовске из 173 домов к 69 подведено тепло, порядка 60 бригад работают в каждом доме."Для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, мы организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя", - отметил Воробьев.По данным губернатора, учителя Климовска в эти дни организовали в гимназии имени Подольских курсантов центр помощи. У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли в школе отдохнуть и отогреться."Сразу же, как получится подключить жилые дома, наши специалисты займутся школами и детскими садами. Для этого нам потребуются два-три дня", - добавил Воробьев.Также глава региона предложил организовать поездку школьников из Климовска в детский лагерь "Литвиново". "У нас есть "Литвиново", это один из лучших детских лагерей. И мы подумали, что, может, ребятам будет интересно немножко сменить обстановку, провести там три-четыре дня, пообщаться. В лагере 400 человек вмещается. Как вариант, мы могли бы предложить съездить тем, кому это необходимо, кто хочет", - заявил Воробьев.
https://ria.ru/20240108/kotelnaya-1920125998.html
https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920169309.html
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подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
климовск, подольск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Климовск, Подольск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Климовских школьников переведут на дистант из-за аварии в котельной
Воробьев: уроки для школьников из Климовска организуют в дистанционном формате
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Уроки в школах микрорайона Климовск в подмосковном Подольске организуют в дистанционном формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале
.
Глава региона ранее говорил, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы, без отопления оставались порядка 170 домов. По данным властей на день понедельника, в Климовске из 173 домов к 69 подведено тепло, порядка 60 бригад работают в каждом доме.
Власти сообщили о судьбе частной котельной в Климовске, где была авария
"Для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, мы организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя", - отметил Воробьев.
По данным губернатора, учителя Климовска в эти дни организовали в гимназии имени Подольских курсантов центр помощи. У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли в школе отдохнуть и отогреться.
"Сразу же, как получится подключить жилые дома, наши специалисты займутся школами и детскими садами. Для этого нам потребуются два-три дня", - добавил Воробьев.
Также глава региона предложил организовать поездку школьников из Климовска в детский лагерь "Литвиново". "У нас есть "Литвиново", это один из лучших детских лагерей. И мы подумали, что, может, ребятам будет интересно немножко сменить обстановку, провести там три-четыре дня, пообщаться. В лагере 400 человек вмещается. Как вариант, мы могли бы предложить съездить тем, кому это необходимо, кто хочет", - заявил Воробьев.
Воробьев призвал волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска