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В центре Бишкека подняли новый вариант государственного флага Киргизии - РИА Новости, 08.01.2024
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09:17 08.01.2024
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В центре Бишкека подняли новый вариант государственного флага Киргизии
В центре Бишкека подняли новый вариант государственного флага Киргизии - РИА Новости, 08.01.2024
В центре Бишкека подняли новый вариант государственного флага Киргизии
Новый вариант флага Киргизии подняли на центральной площади Бишкека Ала-Тоо, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T09:17
2024-01-08T09:17
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БИШКЕК, 8 янв - РИА Новости. Новый вариант флага Киргизии подняли на центральной площади Бишкека Ала-Тоо, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики. "Председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров принял участие в церемонии поднятия государственного флага Кыргызской Республики на центральной площади Ала -Тоо", - сообщил представитель пресс-службы кабмина. По его словам, также в мероприятии, прошедшем под звуки государственного гимна, приняли участие спикер парламента Нурланбек Шакиев, госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, глава МЧС Бообек Ажикеев, начальник генштаба Руслан Мукамбетов, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и авторы флага Жусуп Матаев и Бекбосун Жайчыбеков. Закон об изменении государственного символа был подписан президентом Садыром Жапаровым 22 декабря прошлого года. Согласно нему, волнообразные лучи, которые расположены на флаге вокруг тундука (навершие юрты), теперь стали прямыми. Депутаты - инициаторы законопроекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В то же время прямые лучи, как считают депутаты, более похожи именно на лучи солнца.
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в мире, бишкек, киргизия
В мире, Бишкек, Киргизия
В центре Бишкека подняли новый вариант государственного флага Киргизии

Новый вариант флага Киргизии подняли на центральной площади Бишкека Ала-Тоо

© Sputnik / Аяна БайтемироваНовый вариант флага Киргизии подняли на центральной площади Бишкека Ала-Тоо
Новый вариант флага Киргизии подняли на центральной площади Бишкека Ала-Тоо - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Sputnik / Аяна Байтемирова
Новый вариант флага Киргизии подняли на центральной площади Бишкека Ала-Тоо
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БИШКЕК, 8 янв - РИА Новости. Новый вариант флага Киргизии подняли на центральной площади Бишкека Ала-Тоо, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики.
"Председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров принял участие в церемонии поднятия государственного флага Кыргызской Республики на центральной площади Ала -Тоо", - сообщил представитель пресс-службы кабмина.
По его словам, также в мероприятии, прошедшем под звуки государственного гимна, приняли участие спикер парламента Нурланбек Шакиев, госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, глава МЧС Бообек Ажикеев, начальник генштаба Руслан Мукамбетов, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и авторы флага Жусуп Матаев и Бекбосун Жайчыбеков.
Закон об изменении государственного символа был подписан президентом Садыром Жапаровым 22 декабря прошлого года. Согласно нему, волнообразные лучи, которые расположены на флаге вокруг тундука (навершие юрты), теперь стали прямыми. Депутаты - инициаторы законопроекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В то же время прямые лучи, как считают депутаты, более похожи именно на лучи солнца.
 
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